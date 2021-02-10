台灣兩天3次5級以上地震　氣象局引日本311為例：不排除巨震前兆

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-10 10:13

2月9日清晨台灣東部海域連續兩起規模5以上的地震，引發各界關注。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，8日凌晨0時56分的地震，震源深度69公里，最大震度在宜蘭，為3級，除了高雄和台南以外，幾乎全台都有感；另外凌晨0時58分又發生另外一起地震，震央在宜蘭市東南方47.9公里處，震源深度23.9公里，規模達5.7。

陳國昌說，這兩個地震最大震度都在宜蘭，其他像是台北只有兩級，整體來說不至於造成大災損，因為震央都是在外海。目前認為都算是7日台灣東部海域規模6.1地震的餘震。不過陳國昌表示，這兩起地震，比較特別的是凌晨0時58發這一起，因為他的深度較淺，推測是因為隱沒帶活動時，該地區的地質條件較複雜，造成破碎、扭曲，所以深度才僅有23.9公里。

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陳國昌也提到，今年東部地震活動較以往頻繁許多，過往規模5以上的地震，年平均約18起，但今年從一月至今，已經有8起規模超過5以上的地震，其中又以2月7日規模6.1的最大，1月9日與今天凌晨規模5.7次之。陳國昌說，這個現象可以有兩個解釋，一個是平常釋放能量，這樣子以後就比較不會有較大的地震，但這也不一定，因為如果去了解過去比較大型的地震，都是發生在隱沒帶或是海溝附近，且規模8.5以上的地震，歷史上都有前震，很多還不只有發生一次。

陳國昌舉例，以2011年日本東北地震來看，七天前曾經發生過規模7.7地震，當時以為就是主震了，結果最後七天後發生規模9.0大地震，現在地震無法預測，但是任何狀況氣象局都不會疏忽。陳國昌強調，地震突然間變頻繁，在相同地區有屢次地震發生，是應該要多注意，我們會持續關注地震後續的發展。

至於昨天為什麼國家警報沒有響？陳國昌說，第一個規模5.5的地震沒有達到地震警訊的標準；規模5.7在宜蘭發生的地震，震度也只有三級，我們地震警訊是4級，這些預估要搶時間，難免有些誤差，這是科學上比較難解的題目，未來會更精確精準。

至於是否要修改細胞警報的參數？陳國昌說，要改參數很簡單，但要改手機的細胞廣播牽扯的機關很多，當初是上級層層通報核准的程序，現在要改變還是要依照程序來走，預計要下半年才能實施，目前會把台北市地震發布的標準拉到4級 。

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