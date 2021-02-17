台灣立法院啟動修憲工程　民進黨擬綑綁明年「九合一」選舉

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-02-17 18:03

台灣立法院將於近日假期後開議，據報綠營將會啟動修憲工程。 民進黨秘書長林錫耀在周三（17日）亦表示，因為時間關係，如果憲改要能通過，一定得跟2022年的「九合一」選舉綑綁在一起，「往前推的話，當然這時候就應該動起來了。」

民進黨秘書長林錫耀表示，因為時間關係，如果憲改要能通過，一定得跟2022年縣市長選舉綁在一起，「往前推的話，當然這時候就應該動起來了」。（多維新聞）

民進黨在當天舉行農曆新件假期第一場中常會，台媒引述與會人士轉述，民進黨將規劃兩個平台來因應憲改議題進行內外溝通，但目前只進入雛型階段，尚未進行實質內容的討論。民進黨立法案黨團總召柯建銘也在會中提到，目前在立法院共有41個提案，分散在不同議題，未來可能先透過舉辦公聽會的方式，讓這些提案動起來。此外，由於修憲委員會需置5名召委，召委怎麼選、如何運作，都有待立法院開議後再進行討論。

據了解，民進黨方面將成立兩個平台來因應，一個是台灣總統府、台灣行政院、民進黨中央、民進黨立法院黨團組成的平台。另一則是民進黨內的憲改小組，盼和相關人士、團體溝通後凝聚共識，提出民進黨版的修憲案。

有民進黨黨內人士表示，修憲議題上，民進黨會盡量跟所有關心憲改議題的團體、黨公職人士等進行溝通，希望有共識，最終能有一個版本給黨團參考。另一位黨內人士亦透露，林錫耀有呼籲黨公職人員多多宣傳政績爭取支持度，例如托育政策、長照政策、防疫表現等等，以及台灣的經濟成長率。

（綜合報道）