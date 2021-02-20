國民黨主席7月改選　江啟臣宣布爭取連任扮演重返執政「造王者」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-20 15:25

台灣國民黨主席江啟臣周六（20日）透過社交平台宣布將投入黨主席選舉，爭取連任。 江啟臣表示，他不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心為國民黨在2022年與2024年的兩場選舉中，找出最能勝選對象，扮演重返國民黨執政的「造王者」。

據《中央社》報道，國民黨黨主席選舉預計會在7月進行改選，孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜、中廣董事長趙少康等人日前先後表態有意參選。此外，前高雄市長韓國瑜在周六展開公益之旅，亦被外界視為為復出做準備。

趙少康等多人已經表態有意參選。（中央社）

江啟臣表示，改革沒有回頭路，從一開始就任的「生存」，到體質的「調整」，一直到邀請社會支持力量回到國民黨的「壯大」。他將勇於承擔並接受挑戰，投入選舉，爭取黨員的支持，繼續深化國民黨的改革工作、實現「護食安、保民主」公投，並以宏觀的政策與願景，爭取全民的認同，帶領國民黨重返執政。

江啟臣稱，打好2022年勝選基礎，贏回2024年全民信任，是國民黨未來最迫切的政治目標。他將結合更廣大的群眾基礎、更優秀的選戰部隊、更真誠的團結合作、更務實的政策願景，共同捍衛台灣的民主、價值與人權。

江啟臣直言前行的道路充滿荊棘，但知道國民黨正走在正確道路上，有大家的支持與扶持，他有信心成為國民黨的「桶箍」，以無私的初心、勇氣與承擔的革心，帶領國民黨贏得民心、重返執政，讓中華民國走向更光明與美好的未來。

（中央社）