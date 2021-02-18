決斷攸關區域穩定　國民黨主席江啟臣入選時代「次世代百大人物」

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-18 15:17

美國《時代雜誌》（TIME）2月17日公布年度「次世代百大人物名單」，現年48歲的國民黨主席江啟臣入選。 文章內容提到，調整兩岸立場對國民黨前途至關重要，卻可能激怒日趨強硬、不放棄武力犯台的中國政府。此外，美國依《與台灣關係法》有義務售台武器，可能捲入台海衝突。 文章更指出，國民黨欲吸引台灣認同強烈的年輕選民，卻可能激怒北京，江啟臣的決斷攸關區域穩定。

國民黨主席江啟臣入選時代雜誌「次世代百大人物」。 （江啟臣＠facebook）

文章稱，江啟臣深知改造這個老牌政黨不容易，但在連兩次嚐到選舉挫敗後，他知道國民黨必須遠離老化的基本盤，吸引新世代選民，但問題在於，國民黨長期立場是兩岸同屬一個中國，「這種觀念受北京當局歡迎，卻疏離想走自己的路的台灣年輕族群」。

文章又說，「區域穩定可能取決於江啟臣的能力」，江曾吿訴時代雜誌，「青年將成為我們黨的主要決策者」。

江啟臣隨後在社交平台上發文，指感謝時代雜誌的肯定，更感謝一路上共同打拼的全體團隊成員，「我們都會繼續努力，讓國際社會不只看見江啟臣，更要看到國民黨整體革新的努力」。江啟臣總結指，改革需要秉持積極的熱情，要有全面的佈局、縝密的思索，接下來，國民黨會在團結與穩健下，不躁進但堅定的進行改革工作，獲得國際媒體的肯定固然欣慰， 「多數國人的認同與支持更是我們不懈的目標」。

此外，江啟臣在受訪時亦表示，任何改革，特別是一個百年政黨的改革，都必須兼顧到很多不同聲音以及過去的發展歷史，這些都需要靠時間與溝通，有時在折衝過程中，會有一些意見的不同，甚至是立場的衝突，但很多事事緩則圓，很多事要多次溝通努力，最後不見得會達到原本的目標，改革需要的是穩健的步伐、堅定的態度，這樣的態度必須讓不同意見的人感受的到。

江啟臣強調，國民黨的改革不光是兩岸論述，在很多其他層面，包括組織面、財務面、地方黨部與選舉等，相當多面向的改革都同步在進行，因此在過去將近一年的時間中，他也面臨非常大的壓力，外界也對他們有高度的期待，從時代雜誌的報道中，就能感受到國際社會一直都在看國民黨的改革，這一點他們會謹記在心，希望未來改革的步伐能穩定向前，讓對他們有期待的人不會失望。