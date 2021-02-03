國民黨力拼年輕化　推出時尚外套強化「中華民國形象」

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-03 16:15

國民黨近日推出飛行夾克，民進黨網路社群中心主任范綱皓於Facebook發文，指國民黨學民進黨做飛行夾克，但模特兒為何找「已經50歲的王育敏」，並稱國民黨文傳會主委王育敏是「阿姨」，引發藍營與網絡輿論批評范的言論涉及年齡歧視；范綱皓本人則在深夜刪文並道歉。

國民黨新設的黨務單位國民黨電商中心周三（3日）召開電商平台上線暨飛行外套發布記者會，邀請青年部副主任詹為元、前青年團總團長蕭敬嚴、前青年團總團長凌濤、國民黨發言人洪于茜、台灣廣播主持人李明璇等藍營年輕世代，以及電商平台高階主管一同與會。

電商中心執行長暨青年部主任陳冠安說，電商中心繼Line商城之後，這次也與台灣知名的電商平台合作，在平台上成立「中國國民黨電子商城」的店鋪，希望可以用更多元的平台，來銷售文創商品。

陳冠安表示，透過和電商平台知名業者的合作，顯示國民黨勇於突破和與社會結合的決心。他指出，電商中心目前還仍在摸索階段，未來將會持續跟台灣知名業者合作，持續精進，將政治理念與營銷結合，成為台灣政黨的營運新模式。

陳冠安稱，近期飛行外套的年齡歧視事件，其實是一個很好呈現國民黨理念的機會，設計的商品是希望能讓不分年齡層的民眾都能穿上、都能使用，年輕人有活力、中年人有氣質、老年人顯得穩重，不同人穿上國民黨電商中心的商品，都會呈現不同的面貌。

陳冠安說，之所以會請王育敏主委作為代表之一，其實就是想借重她長期經營社會福利與動物保育議題的正面形象，為較為陽剛的飛行外套帶來另一種呈現風格。他表示，事實上，每一位穿上飛行外套的都是國民黨最好的代言人、最好的支持者，盼外界能用更多元的視角打破當前台灣社會的一些刻板既定印象。

國民黨電商中心2月3日召開電商平台上線暨飛行外套發布記者會。 （國民黨提供）

陳冠安指出，這場記者會與談人邀請年輕夥伴，來幫忙推銷電商中心的新產品，這其實遠比一張照片來得更能讓年輕人發揮、曝光。陳冠安說，所以現場也特別準備人像攝影棚，讓不同年輕夥伴來拍特寫，未來這也將成為所有青年朋友的好夥伴，提供年輕人拍沙龍照使用，幫青年夥伴省下一筆形象照的費用，讓資源可以用在其他刀口上。

李明璇表示這次飛行夾克主要是做輕薄款，較為簡單俐落不厚重，並且搭配今年最新的KMT新LOGO，呈現整體立體感，顯示國民黨百年老店全面翻新的形象；右手臂章採用「ROC FOREVER」的設計，搭配左手的「FIGHTING」紅織帶，象徵國民黨為國家打拼的決心；背後頸部則是顯示國民黨的創建年份，象徵國民黨莫忘初衷的理念。

詹為元拿出ROC FOREVER貼紙，指出這次推出貼紙，是搭配國民黨中央與江啟臣改革的主軸「中華民國派」，而國民黨電商中心過去已經推出過帽子、衣服與束口袋，現在推出貼紙，是希望支持者能隨心所欲，在任何地方、任何物件上，都可以傳達「ROC FOREVER」的理念，一起來當「中華民國派」。

國民黨電商中心推出新的強化「中華民國形象」衣着產品，年輕藍營支持者向鏡頭展示產品及活力形象。 （國民黨提供）

洪于茜則介紹束口袋，表示國民黨在江啟臣上任主席以後，推動青年化改革，因此電商中心目前也在規劃出一系列的運動風產品，打破政黨過去較為靜態的形象，用更活潑化、青春化的產品，來呈現國民黨的理念。

凌濤則說，王育敏穿夾克，很自信，也很自然，不會輸給其他政黨「貴氣的搭檔組合」，建議她以後可以多代言電商產品走秀。他提醒，青年參政不容易，盼綠營新生代要保持初心，不要以年輕人自居，心裏卻存有歧視與封建。