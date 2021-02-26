蔡英文譴責大陸突禁進口台灣菠蘿　指顯非正常的貿易考量

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-26 17:58

中國大陸海關總署周五（26日）發布通知，宣布自3月1日起暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），原因是生物安全防範舉措，指大陸多次從進口台灣菠蘿截獲檢疫性有害生物。 不過，台灣農委會主委陳吉仲同日召開記者會，反駁指大陸的說法完全錯誤、不符合國際規範說法，並質疑大陸選擇在即將到來的台灣菠蘿產出季作決定的動機。 台灣總統蔡英文亦在社交平台上表達譴責，批評大陸以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣菠蘿顯非正常的貿易考量，並稱已經指示陳吉仲做好應變，立即協助農民。

台灣菠蘿外銷有超過9成都是輸往大陸。（中央社）

蔡英文指，要嚴正澄清去年以來台灣菠蘿出口到大陸的合格率高達99.79%，台灣所有農產品的出口，也一概會遵守國際規範，並配合輸入國家的要求，「這次中國海關總署在沒有預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來，一點幫助都沒有」。

蔡英文續稱，農委會除了繼續爭取應有貿易權益，也啟動專案機制，預計投入10億元新台幣經費降低衝擊。相關措施包括有拓展外銷市場，透過提高海外拓銷獎勵金、銷售業績獎勵金，以及加強美國、日本、新加坡等國際市場的行銷活動，目標要出口3萬噸鳳梨。

此外，政府亦會啟動多元加工，預計能增加2萬噸鳳梨銷售，以及推廣食農教育、啟動各通路擴大內需市場。

蔡英文表示，農委會除了繼續爭取應有貿易權益，也啟動專案機制，預計投入10億元新台幣經費降低衝擊。（中央社）

據此前陳吉仲的說法，去年迄今輸陸台灣菠蘿共計6200批，接獲陸方通報發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13宗，輸出合格率達99.79%。陳吉仲稱，該些害蟲亦發生於大陸，依國際規範可經燻蒸處理滅除風險。此外，大陸於去年3至5月間通知有檢出介殼蟲後，為預防影響台灣菠蘿輸陸，農委會已在同年10月19日起公告申報輸出時須檢附包裝場資料表，並加強外銷供果園輔導及輸出前檢疫，其後迄今輸陸鳳梨656批，均未接獲大陸的不合格通知。

（綜合報道）