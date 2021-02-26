陸突禁進口台灣菠蘿　佔外銷量逾9成　台農委會批不符合國際規範

撰文： 鄭文翔 最後更新日期： 2021-02-26 16:53

2月26日，大陸海關總署在網站上發佈暫停進口台灣菠蘿的通知，大陸國台辦發言人馬曉光對此說明，自2020年以來，大陸海關多次從台灣輸入大陸的菠蘿中截獲「檢疫性有害生物」，一旦傳入將對大陸農業生產與生態安全造成嚴重威脅，因此決定自3月1日起暫停台灣菠蘿輸入大陸，馬曉光稱，此乃「正常的生物安全防範舉措」。

台農委會主委陳吉仲。（資料圖片）

對此，台灣農委會主委陳吉仲召開記者會表示感到無法接受，很遺憾大陸作出此決定。據「中時新聞網」報道，陳吉仲稱所謂菠蘿有有害生物，這是完全錯誤、不符合國際規範的說法，他表示，所有由台灣輸出到大陸及其他16國的菠蘿都有符合規定，因此大陸方面以此說法停止台灣菠蘿進入是不合規範的作法。

同時，陳吉仲也大表質疑北京為何在此時間點作決定？他強調，3月開始就是台灣菠蘿產出的季節，大陸此舉不只不符合國際貿易規範，以前說或許還有其道理，過去輸出的菠蘿百分之百合格，但大陸反而選擇過了數個月之後才提出這個問題。陳吉仲說，農委會已通過雙方協議平台要求陸方取消禁令，並持續通過各種管道與中國大陸進行溝通。

陳吉仲稱，在2月25日接獲大陸通知後，已請該會人員通過兩岸動植物檢疫管道回函溝通，重點是就檢疫問題進行溝通，讓台灣可進行改善，期待從正常市場角度看此議題。

陳吉仲個人臉書（Facebook）上請台灣民眾力挺台灣農民。（Facebook@陳吉仲）

陳吉仲指出，2020年迄今台灣輸往大陸的菠蘿共計有6,200批，期間接獲陸方通報有發現太平洋臀紋粉介殼蟲、新菠蘿灰粉介殼蟲或菝葜黑圓盾介殼蟲計13件，整體輸出合格率達99.79%。而台灣菠蘿平均年產量約42萬公噸，2020年雖受新冠肺炎疫情影響，外銷量仍達4萬5,621公噸，其中出口至中國大陸佔97%，其餘為日本（2%）及香港（1%）。