飲食熱話｜菠蘿油日本大熱變台灣美食？惹怒網友：快跟香港道歉！

台灣常見的菠蘿麵包，真正起源是香港，近年菠蘿麵包和菠蘿油逐漸在日本流行，卻有不少店家大打是台灣美食，讓很多日本人感到困惑，也有人認為這樣對起源地很不敬。

日本網友在論壇貼出號稱在台灣大紅的「菠蘿油麵包」，店家名稱為「台灣菠蘿油」，引起日本網友關注（按圖看清網友留言👇👇👇）

近年菠蘿麵包在日本盛行，但不少日本人似乎誤會它來自台灣，有些麵包店會直接介紹菠蘿麵包是台灣小吃店的招牌美食，像大阪心齋橋的高級麵包店「非常識」曾在去年10月推出期間限定的「台灣菠蘿麵包」（台湾メロンパン）。雖然裡面提到源自香港，但依然主打是台灣名產。

大阪心齋橋的高級麵包店「非常識」曾在去年10月推出期間限定的「台灣菠蘿麵包」（台湾メロンパン）。（Facebook@高級食パン専門店 心斎橋 非常識）

不少網友在其宣傳Twitter下方留言糾正（按圖看清👇👇👇）：

搞錯菠蘿油起源的日本業者不只一家，大阪另一家麵包店「山比子麵包」曾推出一系列台式麵包，包括胡椒餅、滷肉麵包、雞扒三文治等，其中也包含台灣名號的菠蘿油。

菠蘿麵包源自香港，菠蘿麵包經烘焙過後表面金黃色、凹凸的脆皮狀似菠蘿而得名。菠蘿油是從菠蘿麵包發展而來的食品，橫向切開夾著一塊厚切的牛油片，香港很多茶餐廳都會供應菠蘿油，搭配奶茶作為下午茶餐或早餐。

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