35+初選｜在台港生提三項訴求　籲台灣政府庇護香港流亡者

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-02 16:00

47名去年參與香港民主派初選的人士被控串謀顛覆國家政權罪。 台灣學生團體邀集港生於周二（2日）召開記者會，呼籲各界關注香港情勢，並向台灣政府提出三項訴求。 有份出席記者會的在台港生更哀痛地說，「昨天台灣的二二八，成為今天香港的二二八」，會繼續支持香港的手足，「直到歷史宣判我們無罪，宣判自由與愛港無罪的那一天。」

該場記者會由台灣學生聯合會發起，加上台灣香港協會、台灣香港協會等至少15個民間團體等一同召開，記者會上有多名在台港生髮言，其中不乏有當時「反修例運動」的參與者。（吳逸驊攝）

記者會由台灣學生聯合會發起，與會有台灣香港協會、台灣香港協會等至少15個民間團體等，記者會上有多名在台港生發言，其中不乏有當時「反修例運動」的參與者。

在台港生代表關山月表示，2014年的雨傘運動，香港人為了爭取普選而出來，2016年雨傘革命，香港人為了捍衛本土文化站上街頭，到了2019年「反修例運動」，為了免於擔心人身安全的自由，香港人再度回到街頭。他說，2019年兩場大學的圍城戰，中大與理大的畫面依然深深在大家腦海中，許多前線抗爭者因此走上流亡海外的路上，同時中共政權也從此時開始，對公民社會進行反攻，挪用法規鎮壓一切反對聲音。

關山月批評，中大高層作為香港菁英一代的教育者，卻向中共政權獻上投名狀，背棄學生、放棄學者的專業，任由紅色力量對學生行「斬首之刑」，謀殺學生自治機構的功能，中共以粗暴手段剝奪學生自治全，打壓一切有能力成為革命力量的學生與知識分子，並在台灣紀念二二八當天，將當初參與初選的泛民派政治人物帶往法庭，從通知到走上法庭只有數天時間，「在歷史上無疑是一個諷刺。」

關山月說，「昨天台灣的二二八，成為今天香港的二二八」，台港兩地關係密切，也是香港抗爭在國際線上，亞洲的一個重要據點之一，「與西柏林在東德一樣」，作為抗爭者的他們不會放棄，將與香港的手足同行，「直到歷史宣判我們無罪，宣判自由與愛港無罪的那一天。」

學生團體希望台灣立法院儘速通過《港澳條例》第60條之1的「香港人權及民主條款」修法，台灣行政院應該在每年評估香港人權及自治狀態，並提出因應方案，以行動支持香港的民主人員，並加強台灣的民主防衛。（吳逸驊攝）

前時代力量發言人吳崢則表示，這次港府在二二八當天逮捕參與民主派初選的47位候選人，帶來非常強烈的衝擊與荒謬感，因為這47人不過是參與為了投入香港立法會選舉的初選，就被控犯下「港版國安法」的「顛覆國家政權罪」，這件事情讓大家看到兩件事情，第一是中國對國安法的執法跟打壓，不但毫無標準，也沒有任何底線跟紅線，「今天說你有罪你就有罪」；第二是中國已經下定決心，要徹底讓香港爭取人權、民主、自由的聲音通通消失，要透過司法迫害達成寒蟬效應。

吳崢說，香港現在是陷入非常黑暗的寒冬，在這樣的寒冬中，未來香港會有越來越多人需要台灣民間、政府的支持，台灣應該給予香港民眾更多的實質援助。

學生團體最後提出三點訴求，第一是希望台灣立法院儘速通過《港澳條例》第60條之1的「香港人權及民主條款」修法，台灣行政院應該在每年評估香港人權及自治狀態，並提出因應方案，以行動支持香港的民主人員，並加強台灣的民主防衛；第二是台灣應持續提供相關入學及轉學管道，並提供更多名額來保護香港青年，以免香港學生在中共欺壓下失去了學習機會；第三是隨各國邊境逐漸解除管制，面對香港流亡者來台尋求庇護，政府勢必要審慎考量在防疫前提下，儘快提供安全的入境管道。