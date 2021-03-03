新冠疫苗｜一文看清　多國相繼爆出有國民接種新冠疫苗後死亡個案

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-03 17:58

新冠肺炎持續逾一年後，首批抵港的科興疫苗上周五（2月26日）開打，首日接種疫苗的6旬長期病患老翁不足48小時後便出現呼吸困難，兩日後不治。事件引起社會恐慌，不少人今（3日）取消接種預約，甚至「甩底」。 翻查資料顯示，巴西和印尼先後爆出注射後死亡驚魂，有印尼年輕護士注射首針後便不慎染疫病殆，源頭未明；巴西亦曾有在臨床實驗自願者接種疫苗後死亡，一度傳出疫苗產生不良反應，令測試被暫停，及後才揭發該自願人士是自殺身亡。 而本港即將開打的復星/ BioNTech疫苗，在歐洲各國亦有多名長者接種後死亡，歐盟及世衞均認為死因與疫苗無關。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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印尼是首個批准科興疫苗緊急使用的海外國家，惟東爪哇省一名33歲女護士1月28日接種首劑科興疫苗後，曾表示出現發燒、呼吸困難和咳嗽等病徵，2月5日送院治理，9日後不治。當地衞生部門認為，僅接種一劑疫苗，只能引發免疫系統部分反應，必須要在14至28日後注射第二劑，才能徹底防禦新冠病毒。不過印尼日前再爆出，有15名醫護和7名實習生染疫，當中部分人已接種兩劑科興疫苗。

在科興疫苗試驗期間，巴西亦曾傳出有實驗志願者接種疫苗後死亡，當地衛生監管機構懷疑疫苗出現嚴重不良反應，一度叫停試驗，當局進一步調查後才發現該志願者是死於自殺，死因與疫苗無關。

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本港即將開打的復星/ BioNTech疫苗在歐洲多國亦屢次傳出死亡個案，包括挪威、丹麥、芬蘭、冰島、瑞典，當中挪威更有30多名長者在接種第一刻後死亡，歐盟藥品管理局強調，未有資料顯示相關死亡個案與接種疫苗有關，認為這些個案並未引起安全疑慮，世衞亦認為這些死亡個案與疫苗無關。

日本昨（2日）亦公布，一名6旬女子接種同一疫苗後死亡，是當地首終接種疫苗後的死亡個案，當局表示，涉事女子頭部蛛網膜下腔出血，未能確定是否與注射疫苗有關。

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港府採購的疫苗亦包括阿斯利康/ 牛津大學的病毒載體疫苗，南韓今日亦公布，有兩人接種此疫苗後死亡，當地防疫部門表示，患高血壓和糖尿病的50多歲男子接種疫苗約20分鐘後，出現口齒不清、頭痛、全身乏力等症狀，他送院急救後情況一度好轉，但及後心臟病發，搶救後不治。

另一名死者則是患有腦血管疾病的60多歲男子，他接種疫苗翌日，發燒、全身肌肉痛和血壓下降等，送院後亦告不治。當局正調查二人死因，但認為與嚴重過敏反應無關。

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