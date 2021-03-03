台跨性別網紅自稱「懷孕」　高雄市衛生局：涉造謠已函送偵辦

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-03 22:00

台灣跨性別網紅「罔腰」早前自稱成功懷孕，結果引發軒然大波，衛福部醫事司司長劉越萍更直言沒子宮懷孕根本是「鬼扯」。當局隨後介入調查事件，高雄市衛生局周三（3日）表示，針對當事人社交媒體上的不實言論，已依違反社會秩序維護法第63條函送偵辦。

高雄市衛生局表示，當事人已完成意見陳述，調查結果會函報衛福部處理，至於社交媒體上的不實言論，則已依違反社會秩序維護法函送偵辦。據社維法第63條第5項，散佈謠言，足以影響公共之安寧者可處3日以下拘留或3萬元新台幣（約8500港元）以下罰鍰。衛生局同時提醒，民眾在網上發言應謹言慎行。

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據早前報道，罔腰數年前到泰國變性成女兒身，她上月18日突然在Instagram貼出顯示是在高雄醫學大學附設中和紀念醫院（下稱高醫）做的腹部超音波紀錄單，並附上超音波影像及孕肚照，公布「懷孕」喜訊。

事件引來質疑聲不斷，許多網友質疑沒子宮根本不能懷孕，對此罔腰男友出面表示，這是天價的人體測試。不過高醫後來駁斥罔腰根本沒有婦產科就醫紀錄，也沒做過超音波檢查。台灣婦產科醫學會理事長黃閔照則曾表示，台灣尚無子宮移植先例，案中情況基本上不可能發生；如果該個案真的移植成功並懷孕，或成全球首例。

（綜合報道）