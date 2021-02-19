台跨性別網紅沒有子宮卻稱懷孕　名醫提三點質疑：真的蠻奇怪的

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-19 17:31

網紅「罔腰」2017年到泰國變成女兒身，不管是外表或身材都比女人還要女人，與新男友感情穩定、頻頻放閃，18日她在IG無預警宣布懷孕喜訊，並PO出超音波照指寶寶已經12週，引發網友譁然「沒有子宮怎麼懷孕？」對此，台北長庚產科主任蕭勝文從3層面質疑，雖非當事人醫師，但坦言「真的蠻奇怪的」。

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罔腰18日在IG上PO出露肚照，還附上一張超音波照，可看到寶寶已經明顯成型，隨即引來網友質疑，不解她沒有子宮和卵子，為何還能懷孕？罔腰男友解釋，其實是剛好有機會接觸到一位在做相關醫學研究的醫師，雖然成功機率不是百分之百，過程也有風險，但罔腰仍想嘗試看看，才接受了這個人體測試，至於費用則是天價，詳細內容無法公開，罔腰男友透露是用試管方式植入，小孩也的確是他的。

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台北長庚產科主任蕭勝文接受《ETtoday健康雲》採訪指出，罔腰變成女兒身後沒有子宮也沒有卵巢，要懷孕勢必借卵，但她與男友在未婚情況下無法進行「人工生殖（試管嬰兒）」，在台灣沒有結婚做試管，不符合常態。

再者，蕭勝文提到，沒有子宮者若要懷孕，方法有2個，第一為「子宮移植」﹐但在台灣還沒有先例，必須拿他人的子宮移到罔腰身上，坦言「這是一個非常大的手術，要吃抗排斥藥，台灣還沒開始，但瑞典、美國有成功移植子宮還把小孩生下來的案例。」

第二則是「腹腔懷孕」，蕭勝文解釋，將胚胎放在腹腔某處，如子宮外孕般在腸子或膀胱附近受孕，但風險極高，由於腹腔沒有像子宮在懷孕過程中超大的延展性，基本上不是破裂就是出血，因此也不太合理。

蕭勝文說，在台灣，若真的有如此先進之醫療技術，必須通過衛福部許可，再來對於接受臨床試驗還收天價，認為也不太尋常，「因為臨床試驗不會跟病人收費用」。但以罔腰的超音波看來的確是在子宮裡的超音波照，但非當事人醫師因此無法得知運用什麼方式受孕，也許有不知道的醫師或特別厲害的技術，「但目前醫療我來看，覺得蠻奇怪的。」

對於網友質疑為何懷孕還能吸菸喝酒，罔腰男友回應，因女友身體構造不一樣，相對嬰兒待在肚子裡的空間及運送養分的方式也不是那麼一般，適量還是行的。蕭勝文則認為，無論是用子宮移植或腹腔懷孕，都不能喝酒，除非她是用代理孕母的方式懷孕產子，但目前台灣也還未合法通過。

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