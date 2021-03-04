陸禁台灣菠蘿｜綠委批國民黨為大陸「水果買辦」　致農業技術外流

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-04 16:06

大陸日前宣布台灣出產的菠蘿（台稱鳳梨）被檢出「檢疫性有害生物」，因此自周一（1日）起暫停進口。在台灣，事件觸發藍綠陣營就台灣農業技術、種苗外流的議題交鋒，其中民進黨立委陳亭妃周四（4日）更直批國民黨是大陸的「水果買辦」。

陳亭妃召開記者會指出，由大陸農業部、國台辦批准成立的「台灣農民創業園」，以租稅、土地、融資等優惠吸引台灣的農業技術及品種，而原本有4處的該創業園於2008年馬英九政府執政後，卻急速擴展到25處，分布於大陸12省分、總面積達2000多公頃。她強調，由此可見，馬政府上任後大陸有了管道，才會擴展「台灣農民創業園」，藉此機會取得台灣的農業技術和種苗。

陳亭妃表示，國民黨高家（前黨主席朱立倫岳家）的21世紀基金會，把台灣百年的農業基礎，當成和對岸做生意的資本，在10多年間「以兩岸農業交流之名，行買辦之實」，並在2011年與福建省農業科學院簽約，聯合成立海峽現代農業院。

她並指出，已於2018年過世的孫明賢，是21世紀基金會的執行者，而孫從2009年開始，就擔任大陸「台灣農民創業園」的名譽顧問。孫明賢更曾公開表示台灣優良農業品種不應對大陸設限，過去還對提供農業技術相當得意自滿。

陳亭妃會上痛批「誰是中國（大陸）農業水果買辦很清楚」，認為技術、種苗外流，國民黨無法卸責。（陳亭妃辦公室提供）

陳亭妃續指，孫明賢在擔任「台灣農民創業園」名譽顧問期間，帶着當時為21世紀基金會農業心中主任的陳保基，多次赴大陸考察各園區，過去台大農藝系教授郭華仁等專家就曾質疑，當時種苗和技術外流的氾濫可以想像，「尤其種子放進口袋，種苗切一切塞進皮箱，很容易就攜帶出境」；而後陳保基於2012年至2016年擔任台灣農委會主委，還多次吹捧一帶一路。

陳亭妃強調，國民黨執政數年間，包括蘭園管理技術、台農17號金鑽鳳梨、芒果、黑珍珠及香水蓮霧、火龍果、茶葉品種、臍橙、茂谷等諸多果樹品種，都由台灣引進，國民黨在大陸的農業水果買辦，21世紀基金會可能只是一部分，農業技術、種苗的外流，是因大陸系統性、有步驟地和國民黨接觸。她批評，凡走過必留下痕迹，國民黨想用張冠李戴的新聞自我洗白、推卸責任沒那麼容易。

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