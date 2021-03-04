陸禁台灣菠蘿｜僑委會籲台商認購卻無法出口美國　立委質疑大內宣

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-04 15:31

大陸宣布三月起暫停進口台灣鳳梨（菠蘿），府院黨動員吃鳳梨，藍營質疑國家機器大內宣。僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國大陸暫停進口的銷售缺口，不少在美國的台灣人想響應，卻發現由於美國法令限制，台灣新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了台灣海關。

國民黨團首席副書記長陳玉珍說，海外台僑認購鳳梨，只能送在台親友或國內捐贈，銷量等於替代內銷市場，國人反而因此減少購買；此次影響的不只鳳梨果農，從生產、運輸、包裝業者都受衝擊，不是只靠吃鳳梨就能解決。立委賴士葆說，這是蔡政府泛政治化、操作大內宣過頭的結果。

大陸對台灣鳳梨下達禁令，蔡英文總統昨天和屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等縣市長一起推廣鳳梨。陳其邁打趣說，民進黨最重要的支持者與鳳梨產地版圖很重疊，支持民進黨就要吃鳳梨，建議每周至少一天，把黨徽中間的台灣圖樣改成鳳梨，以表達對農民相挺。

僑委會也立刻製作「讓世界『僑』見台灣鳳梨」哏圖，呼籲僑胞採購，並提供採購管道和聯絡窗口。不過，僑委會似乎沒想到鳳梨跨國運送問題，大華府台灣商會會長白越珠原已認購一萬公斤，還打算追加五千公斤分送給在美僑胞，但受限美國規定無法進口新鮮鳳梨，只能作罷。

華府華僑文教服務中心主任郭大文表示，僑委會幫忙分享台灣各地鳳梨認購狀況，並打算比照「賑災」幫忙收款；僑胞若大宗認購鳳梨，僑委會也會在台灣找尋受贈單位，消化這些鳳梨。雖然美國無法進口新鮮鳳梨，但紐約多個台灣社團及僑胞打算直接向台灣農會認購加工產品像是鳳梨酥、鳳梨果乾等。

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紐約台灣商會會長江俊霖表示，許多台灣商會、社團從上月底就開始與僑教中心洽談，目前則聯繫台灣在地農會，了解有哪些加工農產品可購買。

僑委會昨表示，委員長童振源鼓勵海外僑胞和台商將購買的鳳梨透過在台灣的總商會，捐贈給弱勢團體或作為公益之用，或是以購買鳳梨加工產品取代。

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