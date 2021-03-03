陸禁台灣菠蘿｜外國駐台機構紛表態挺台　AIT：你今天菠蘿了嗎？

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-03 18:15

中國大陸日前宣布暫停台灣菠蘿（台灣稱鳳梨）進口，包括美、日、加、英等國駐台機構近期都在社交平台上張貼菠蘿照片，表達支持台灣的態度。

北方2月26日宣布暫停台灣菠蘿進口後，蔡英文第一時間定調為「突擊式通知、單方面暫停輸入，顯非正常貿易考量」，並啟動專案機制，拓展外銷市場，預計增加兩萬公噸的菠蘿銷售，力求穩定價格。

在這波外國駐台機構中，最早表態支持台灣菠蘿的是加拿大駐台北貿易辦事處。加拿大駐台辦事處表示，「在加拿大辦事處，我們喜歡披薩上的菠蘿，尤其是來自台灣的菠蘿」。除了介紹夏威夷披薩是加拿大發明外，貼文後面更有附上「自由菠蘿（Freedom Pineapples）」的標籤。

加拿大駐台辦事處表示，「在加拿大辦事處，我們喜歡披薩上的菠蘿，尤其是來自台灣的菠蘿」。（Facebook@加拿大駐台辦事處）

美國在台協會（AIT）是第二個對台灣菠蘿表態的外國駐台機構。AIT在貼文中表示，「你今天菠蘿了嗎？AIT今天、明天，往後的許多天都要菠蘿」，又與一眾網民大玩遊戲，要尋找藏身在AIT內的菠蘿，在貼文後面附上「real friends real progress」的標籤。

美國在台協會在門口前放上整排的台灣菠蘿。（Facebook@AIT）

日本台灣交流協會則在貼文中指出，收到台南送來的好幾箱關廟菠蘿，協會代表泉裕泰與職員們開心共享這份金黃色的美味，大讚香甜多汁，偶爾的一點點酸反而讓果實更加爽口令人回味無窮。此外，官邸大廚為了讓客人享用更多樣化的菠蘿料理，正在嘗試開發各種新菜單，最近的新作是菠蘿雪酪與菠蘿戚風蛋糕，呼籲台灣網民推薦其他的菠蘿料理。

「日本台灣交流協會」讚美台灣菠蘿香甜多汁，偶爾的一點點酸反而讓果實更加爽口令人回味無窮。（Facebook@日本台灣交流協會）

「英國在台辦事處」在貼文中表示，最近大家都愛吃台灣菠蘿，分享英國家庭常常會自己動手做的「菠蘿翻轉蛋糕」食譜，並歡迎大家一起享用台灣菠蘿，在家做美味的蛋糕。

（綜合報道）