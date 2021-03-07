台南鳳梨王子稱大陸對品質要求低：「白蘿蔔扮菠蘿也要」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-07 10:55

中國大陸早前以截獲「檢疫性有害生物」為由，暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），令台灣各界開始檢討出口過度依賴大陸的問題。 被封為「台南關廟鳳梨王子」的鳳梨農楊宇帆1日（上周一）在政論節目上表示，大陸對品質的要求不高，大陸想要的是「看起來是鳳梨就好」，把菜頭（白蘿蔔）弄得像鳳梨，大陸可能也會要，相關言論引發爭議。

楊宇帆在政論節目中提到台灣菠蘿出口日本與大陸的差別，他認為出口日本的價格雖然好，但對方要求也較為嚴格，出口大陸則是「賺快錢」，「他們對品質的要求其實是沒那麼高的」。而某種程度上這樣的商業模式，反而把產業養壞了。

該言論引發網友批評，有網友表示，楊宇帆既沒碰過外銷業務，業內的佔比又極低，到底是什麼人給楊宇帆勇氣和談資可以出來講話？

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對此，楊宇帆6日在Facebook發表道歉聲明，表示市場有各自的需求跟考量，水果分級是很正常的事情，自己說的「不挑貨」其實是要說台灣菠蘿都在水準以上，否則商業市場很現實，爛貨沒人要收購。

楊宇帆又表示，台灣的菠蘿品質放眼國際一向優秀，即使是品質比較一般的菠蘿都能贏過國際同類產品，大多數的外銷業者也都相當用心地把品質顧好。楊宇帆稱，外銷是他所不熟悉的領域，了解非常粗淺。他又指自己是一個很愛開玩笑的人，才會有那樣誇張的比喻。

（綜合報道）