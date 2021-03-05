陸禁台灣菠蘿｜台農委會：外銷日本現惡性削價競爭　或不發獎勵金

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-05 16:55

中國大陸早前以截獲「檢疫性有害生物」為由，暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），令台灣尋求拓展外銷市場。不過行政院農業委員會國際處長林家榮周五（5日）表示，近日發現菠蘿為銷往日本而出現削價競爭情況，已請產業公會發函告知業界不要惡性削價競爭，否則或會不發外銷獎勵金。

據中央社報道，截至周三（3日），日本預購台灣菠蘿累計5000公噸，該國一家跨國經營通路商還告知追加1200公噸（合計6200公噸），相反去年出口到日本的只有2000多公噸。

不過，有貿易商受訪指出，近日出現疑似惡性削價競爭的現象，對照正常價位，每箱10公斤完箱價位應在290元（新台幣．下同，約81.8港元）甚至超過300元（約84.6港元），然而產地每箱剩200元（約56.4港元），扣除紙箱、包工費後剩130元（約36.7港元），等於每公斤剩13元（約3.6港元），對比穩定菠蘿每公斤目標價維持在近兩年均價21元打了6折。

林家榮證實產地確有相關情況，並指當局已緊急開會研議對策，並先請產業公會發函告知業界不要惡性削價競爭，否則外銷獎勵金運銷日本部分每公斤12元（約3.4港元）將不發放。

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（中央社）