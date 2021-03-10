台男竹竿打死闖入屋眼鏡蛇　網上晒相惹投訴　涉違動保法判緩刑

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-10 14:47

2017年，台灣基隆一名游姓男子，因殺害進入家中的眼鏡蛇，而遭人投訴。日前，當地地方法院依法判處游姓男子6個月徒刑，可易科罰金（指用繳納金錢的方式代替刑期的制度），需以1千元新台幣（約合274元港幣）折算一日，並給予緩刑2年。

台灣男子殺死進入家中的眼鏡蛇，遭人投訴。（視覺中國）

事緣於2017年，家住基隆的游姓男子，發現家中的陽台上突然竄進一條眼鏡蛇，他在受到驚嚇之餘，拿出熱水、消毒水及樟腦油等對眼鏡蛇進行噴灑驅趕，又使用竹竿將眼鏡蛇打死。事後，他將打眼鏡蛇時拍攝的照片發布在社交群組，未料有人不滿其殘殺「保育動物」而向警方報案，檢察官依涉嫌違反野生動物保育法將其起訴。

值得一提的是，台灣農委會原將眼鏡蛇列為第3級保育類野生動物，2019年1月9日，農委會發布公告指，不再將眼鏡蛇列為保育類野生動物，但只要是野生動物，都受《野生動物保育法》保障，不得任意獵捕、宰殺。

根據判決書記載，游姓男子宰殺保育類野生動物，依《野生動物保育法》第四十一條第一項第一款之非法殺保育類野生動物罪，判處其6個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。

基隆地方法院判處游姓男子6個月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。（聯合新聞網）

（中時新聞網）