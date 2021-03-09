陸禁台灣菠蘿｜台農稱澳門跟隨大陸叫停　澳門海關澄清未有改變

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-09 18:20

中國大陸海關總署日前宣布暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），指因大陸多次從進口台灣菠蘿截獲檢疫性有害生物。 有大陸傳媒引述台灣菠蘿業者透露，澳門已跟隨大陸做法，自3月2日起暫停進口台灣菠蘿。

不過，澳門海關在周二（9日）回覆《香港01》時澄清，澳門現時並沒有改變任何措施，亦沒有對台灣菠蘿進口採取任何額外措施，會繼續按照對外貿易法執法，但就會密切留意食安風險。

澳門海關回覆指沒有對台灣菠蘿採取任何額外措施。（中央社）

澳門海關亦提到，生果類的貿易商品一向是由市政處負責檢疫，只要貿易商有相關批准文件就能進口。而對於台灣菠蘿的進口數量，有否因為大陸的禁令在近期出現變化，澳門海關則指一切正常。

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據此前消息，有台灣菠蘿業者林慶輝接受《中評社》訪問，他提到大陸自3月1日發布暫停進口台灣菠蘿的消息後，澳門在3月2日也跟進相關做法，至於香港則仍維持進口。林慶輝更稱，台灣僅部分農民可以不仰賴大陸市場，絕大多數的農民還是需要。林慶輝認為，這些都是上層的政策，台灣農民只能看天吃飯、也看政策吃飯。

台灣菠蘿業者、辰農有機農場總監林慶輝。（中評社）

對於澳門跟隨大陸暫停進口台灣菠蘿的傳言，台灣農委會國際處副處長林志鴻亦已表明未接獲相關消息。根據統計，去年台灣出口到澳門的菠蘿共有約27噸。