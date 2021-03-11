東京奧運｜台灣3種水果獲日本認可資格　菠蘿榜上有名

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-11 22:46

台灣農委會主委陳吉仲今日（11日）宣布，源自農委會良好農業規範（TGAP）升級版的TGAP 2020 PLUS，新增菠蘿（台稱鳳梨）、芒果、火龍果3種水果，獲通知符合東京奧運農產品供應水準。

陳吉仲指出，向日本提送「鳳梨、芒果、火龍果」的「良好農業規範（TGAP）2020 PLUS」，正式獲得「東京奧運及殘運競技大會組織委員會總務局持續可能性部」通知符合「考量永續性之農產品供應基準」。

陳吉仲在Facebook宣布，台灣的菠蘿、芒果、火龍果3種水果，獲通知符合東京奧運農產品供應水準。（Facebook）

農委會農糧署說明，東京奧運大會規定所有供應餐飲使用的食材，都必須符合全球良好農業規範（GGAP）或日本良好農業規範（JGAP），其他驗證方案則需通過東奧組委會認可。前述3種水果，只要取得TGAP 2020 PLUS資格，就等同與GGAP、JGAP驗證的農產品具有一樣的東奧食材供應水準。

農糧署補充，是次為繼去年香蕉通過東奧組委會認可後，再次有農產品成功獲得進軍奧運的資格，農委會近日將公告前述3種水果的TGAP 2020 PLUS驗證辦法，供有意進軍東奧的業者參考及提出申請。

農糧署指出，目前已有8家香蕉業者納入申請驗證的輔導計畫中，栽種面積共約183公頃；其中2家通過驗證，栽種面積合計67.6公頃，已具備前進東京奧運的資格，其他業者則正在稽核及審議中。

（中央社）