陸禁台灣菠蘿｜日本訂單大增現壓價歪風　台農委會新規限制收購價

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-10 18:05

中國大陸海關總署早前以多次截獲檢疫性有害生物為由，宣布暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨）。事後，大量日本民眾出於感念台灣於311大地震時伸出援手，紛紛搶訂、團購台灣菠蘿，導致日本訂單大增。 據台灣《自由時報》今日（10日）報道，為管控品質並遏止壓價歪風，農委會首度明文規定，菠蘿果品收購價格不得低於每公斤21元（新台幣．下同，約5.84港元），否則不會給予任何補助。

據農委會截至昨日（9日）下午5時統計，目前台灣菠蘿外銷與海外訂單（含團購）為1.05萬公噸，距外銷3萬公噸的目標已達35%。

報道指，由於日本對台灣菠蘿反應熱烈，大量過去從未出口菠蘿或蔬果到日本的小型外銷商也紛紛投入，甚至不時傳出有業者意圖砍價，以每公斤10元（約2.78港元）試圖收購。對此，農委會昨日向蔬果公會發公文，稱為維持農民合理收益，菠蘿果品的收購價格在3月1日至12月20日補助期間，不可低於每公斤21元（將再依據產銷情況公告調整），否則不會提供任何補助。當局又規定在此期間單一外銷業者出口總量如未達6公噸，不會提供任何補助。

報道指，日本對台灣菠蘿反應熱烈。（自由時報）

過往，農委會對外銷僅提供獎勵金，今次則首次祭出罰則，若菠蘿出口時不符合檢疫標準，或果品品質有明顯差異、農藥殘留檢驗報告不合格等，還有遭到進口國退運、銷毀或未實際出口拓展市場等情況，該批貨品將沒有補助。同時，若單一外銷業者在補助年度期間，發生2次以上同類情況，該業者在當年度就不能申領任何補助。

與此同時，農委會建立了菠蘿出口預報制度，外銷業者（出口執行單位）自3月19日起，最遲要在出口報單所載報關日7日前，向蔬果公會辦理出口預報申請，並填寫出口預報表單。有外銷業者對農委會一系列行動表示肯定，認為這有效遏止了部分炒短線商販。

（自由時報）