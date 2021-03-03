阿斯利康｜首批新冠疫苗運抵台灣　衛福部啟動檢驗封緘程序

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-03 18:00

台灣中央流行疫情指揮中心早前宣布，已透過2019冠狀病毒病疫苗實施計劃（COVAX），取得由英國製藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗）。據中央社報道，首批疫苗今日（3日）上午已運抵台灣桃園機場，衛福部將加派人手啟動檢驗封緘程序。 指揮中心指揮官陳時中隨後在記者會上表示，到達的疫苗達11.7萬劑。

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報道引述機場相關人士指出，疫苗由大韓航空在上午10時25分運抵桃園機場。另外，中央流行疫情指揮中心在下午2時召開記者會，由指揮官陳時中主持，進一步說明疫苗確切數量、後續安排相關事宜等。陳時中表示，這11.7萬劑到達的疫苗是來自直接向阿斯利康購買的1000萬劑疫苗中，至於COVAX提供的20萬劑AZ疫苗則仍未到貨。

食藥署研究檢驗組組長王德原表示，檢驗封緘是確保疫苗品質的重要程序，檢驗人員會透過特殊軟件，先確認這批疫苗從出廠至今是否都維持在特定的溫度範圍內，一旦發現異常，整批疫苗就會被扣下，只要業者無法確保疫苗品質，整批就會被退運或銷毀。

第二步是「取樣檢查」。檢驗人員會將疫苗帶到實驗室，除了檢查製造紀錄、廠商檢驗項目等，也會實際檢驗疫苗，確認是否遭其他細菌或物質污染，檢驗合格後才能取得「藥物檢查證」。

王德原指，因應疫情緊急需求，若新冠疫苗在出廠前曾完成檢驗，可節省檢驗時間，採取書審的方式，檢驗封緘程序可望從3到4周縮短至7天內完成。

據悉，台灣透過COVAX訂購了476萬劑疫苗，目前第一波取得20萬劑牛津AZ疫苗，原預計約上月22日就可收到COVAX通知劑量和相關運送情形，惟一直未能成事。指揮中心發言人莊人祥曾指出，過去從未承諾疫苗2月抵台，僅提到最快3月到台。

（中央社／綜合報道）