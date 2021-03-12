中美軍艦同時出現台灣外海　台國防部指強調全程掌握狀況正常

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-03-12 16:01

台灣傳媒《中央社》引述軍方消息人士稱，中國大陸軍艦及美國軍艦在周四（11日）早上同時出現在台灣東南方的蘭嶼外海。 報道指出，涉及的中美軍艦分別是美國的導彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）及中國大陸的導彈驅逐艦濟南號。

根據台灣國防部發布的新聞稿，芬恩號此前由北向南航經台灣海峽，國防部在其通過台灣海峽南駛期間，有運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。芬恩號離開台灣海峽後循巴士海峽往東航行，並於中午時間出現在蘭嶼東南方約40浬處，濟南號也同時出現在附近。

報道引述軍方人士表示，不知為何中美軍艦會同時出現，雖然根據台灣的中山科學研究院公告，在周三（10日）至周四（11日）有火炮射擊，但應兩者並無聯連。中美艦艇在傍晚開始繼續往東方航行，至晚間8時脫離監控。

台灣軍方人士稱，不知為何美國、中國大陸軍艦同時出現，雖台灣3月10日到11日有火炮試射，但此跟火炮試射無關，兩艦3月12日傍晚開始往東方航行，晚上8時脫離監控。

對於芬恩號穿越台灣海峽的動作，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉在周四曾經作出回應，批評此舉是人為製造台海風險因素，刻意破壞地區和平穩定，對此表示堅決反對。張春暉強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。