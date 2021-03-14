台婦遭家暴　逃走後失憶　31年後當年兩歲細女一眼認出感人重逢

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-14 10:51

台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇為台南市一家安置機構身分不明婦人尋抵家人，資料顯示婦人是2001年間遊蕩市區街道上被民眾發現報案，因查無身分由社會局協助安置。吳孟宇歷經3個多月逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄，終於查出身分是麻豆區60歲萬姓婦人，通知子女前往指認，當年才2歲的小女兒李小姐一眼就認出「這是我媽媽」，立刻流下激動的眼淚。

吳孟宇說，他通知萬婦子女後，現今33歲住高雄的小女兒，迫不及待前往與媽媽相認，他很好奇問「當年才2歲，怎麼確認是媽媽？」李女說「媽媽都沒變」，萬婦也知道這是她的女兒，看到女兒一直掉眼淚，還安慰說「妳不要哭，不然我也想哭」，母女情深令人動容。

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萬婦告知吳孟宇，最近幾年在服藥穩定控制下，片段記憶有逐漸想起，記得自己的4位兒女，也時常掛念著，只是自己的狀況不佳，也不清楚該如何找尋，非常感謝警察幫忙找到子女跟自己相認。

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