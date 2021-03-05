福建6歲女童患罕見腦瘤終不治　遺願感動全國：我要捐器官做天使

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-05 14:17

福建福州一名6歲可愛女童不幸患上存活率極低的罕見腦瘤，近日病逝。家人照她的遺願，捐出其肝臟、腎臟和眼角膜，可拯救5人生命，把瘤體組織也捐給醫院用作研究。母親悲痛稱，女兒生前十分愛美，因此希望取腦瘤時不剃頭，希望讓女兒可以漂亮地離開。

據《央視新聞》報導，6歲的林諾恩被病魔無情纏身，3日因病情加重，去天堂當了小天使。

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父母悲痛表示，要讓女兒為世間留下最後的大愛，決定捐出1個肝臟、1對眼角膜、2個腎臟，同時，為了讓醫學能更了解此疾病、研究治療方法，還捐出了患病的瘤體組織。但考慮到女兒雖然年紀小小卻相當愛美，媽媽悲痛請求醫生，取腦瘤時不要剃女兒的頭髮，希望女兒能夠美美的離開。

網友都被女童及家人舉動所感動，紛紛噴淚讚，「生命的另一種延續」、「願這五個重生的人能更美好地替你感受這個美好的世界」、「希望女童可在另一個世界上能夠快樂成長」。

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