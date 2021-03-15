阿斯利康疫苗｜台灣禁青少年等三類人士注射　孕婦接種需謹慎評估

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-15 15:27

台灣向英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）購買的11.7萬劑新冠疫苗，預計將於周三（17日）完成接種前的檢驗。不過，近日傳出西方有民眾接種該款疫苗後，發生出血、血栓及血小板不足等症狀。 台灣中央流行疫情指揮中心今日（15日）表示，青少年等三類人群不可接種阿斯利康疫苗，另有一類人群應暫緩接種、四類人群應謹慎評估決定是否接種。

指揮中心發言人莊人祥說明阿斯利康疫苗接種注意事項。（中央流行疫情指揮中心／ETtoday）

指揮中心表示，三類不可接種的人群分別為：18歲以下青少年、對疫苗所含成份過敏人士、接種首劑後出現急性嚴重過敏反應者。急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染者，則應暫緩接種。

另有四類人群應謹慎評估接種的效益和風險，再決定是否接種，分別是血小板減少或任何凝血異常者（例如血友病患者）、免疫功能不全者（包括接受免疫抑制劑治療）、懷孕或可能懷孕的女性，以及正在哺乳的女性。

指揮中心指出，為預防以及及時處理施打後可能出現的過敏反應，應隨時備妥適當的醫療資源和監測措施，疫苗接種後建議密切觀察至少30分鐘。

阿斯利康疫苗被指引致血栓，但藥廠發聲明否認。（AP）

值得一提是，英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）今日表示，審查逾1700萬人施打自家研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後的狀況，沒有證據顯示AZ疫苗會增加形成血栓的風險。

不過，繼奧地利後，包括意大利、挪威、丹麥等10個國家，都宣布暫停接種由阿斯利康製藥及牛津大學開發的新冠疫苗。

（綜合報道）