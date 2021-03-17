台灣壽司店推「名字諧音」免費優惠　大批台民瘋湧改名叫「鮭魚」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-17 10:20

台灣日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音推廣活動，在3月17日至3月18日期間，只要姓名中有「鮭」、「魚」同音者可享優惠；若是同音同字者，更可以直接全桌免費。但活動推出後，引來許多網友批評沒誠意，沒想到，真的有3名大學生將名字改成「鮭魚」。

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壽司郎推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中有「鮭」、「魚」同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」（每桌上限6人），結帳時須出示證件，活動限於3月17日至3月18日。

活動推出後，遭到許多網友批評活動難度太高，「誰會這樣取名字」、「不想請客就直接講」、「魚同音還蠻多的，鮭音真的很少人用」。不過吃飯皇帝大，有3名男大生展現滿滿誠意「力挺壽司郎」，直接去衝戶政事務所改名了。

粉專「卡提諾狂新聞」16日貼出3張身分證，這3名大學生分別叫廖鮭魚、張簡鮭魚、劉品漢帥鮭魚，照片曝光後，再度引發網路熱議，網友笑翻紛紛留言，「為了免費，當個鮭魚算什麼」、「走上不『鮭』路了」、「是要跟壽司郎『同鮭魚盡』吧」、「下個月調查發現，台灣有一半人口叫做鮭魚」、「這個該寫在歷史課本上了，鮭魚之亂」。

不過，有網友懷疑照片的真實性「感覺假假的，怎麼有人將3張鮭魚放在桌子拍照呢」，但有網友從照片資訊解釋，這3張身分證的換發日期皆是2021年3月16日，可能真的是為了壽司郎活動。另外，3人的年紀相仿，推測是同學揪團一起去改名。此外，不只有這3名男大生改名，在網友留言區中也釣出了一些「鮭魚人士」，有網友紛紛將名字改成「劉鮭魚」、「洪鮭魚」、「陳鮭魚」，讓其他網友相當佩服他們的勇氣。

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