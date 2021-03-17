台灣旱情｜台企業家：半導體產業受衝擊　供電不穩會致企業外移

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-17 18:31

台灣目前處於56年以來，首度於豐水期間未見颱風造訪，而導致乾旱缺水。不僅部分縣市已進入減壓供水階段，外傳台灣官方也有意向用水大戶開徵「耗水費」。

台灣企業家群集的「中華民國三三企業交流會」（三三會）當地時間3月17日舉行三月份例會。三三會理事長許勝雄會前受訪，被詢及台灣缺水的問題時表示，台灣確實下雨天數跟雨量排名世界前面，但是台灣對於節水跟蓄水的工作並沒有做好，台灣山多而導致留不住水，如何有效管理水資源是很重要的，尤其台灣現在發展半導體產業，半導體業用水量大，儘管台積電對於水的再利用也盡最大的力量，但是整體用水只會增加不會減少，台灣政府如何學習類似於以色列的管理水的辦法就相當重要，如果盡力後水費仍反映成本的時候，當然就得面對，他認為首先是有效用水。

「中華民國三三企業交流會」（三三會）理事長長許勝雄（中）會前受訪表示，台灣現在發展半導體產業，半導體業用水量大，台灣政府如何學習類似於以色列的管理水的辦法就相當重要。左為副理事長林伯豐。右為副理事長韓家宇。 （吳逸驊／多維新聞）

至於台灣近期開始討論徵收「耗水費」的問題，許勝雄認為，這是後面的手段，對節水這事情應該有不同的激勵方法，甚至是當有充分的利用水的時候，是應該被獎勵的，不應該單純以水的用量大小作為基準，怎樣有效的應用水反而是台人跟台灣政府應該建立的觀念。

對於台灣能源的問題，進行能源相關的建設又有環保團體有意見等（藻礁問題），許勝雄說，他也很納悶台灣要發展產業，大家又要有好的生活品質，用電能夠順暢，卻又太強調環保問題，環保當然重要，可是環保並非唯一，不能說要低電價又要限制電的發展。

許勝雄說，現在新的能源政策是50%發電為天然、30%燃煤、20%為綠能，這50%天然氣的接收站不論蓋在哪裏，每個地方都反對，但是大家又想要有充裕的電來使用，這個平衡是政府要說服大家共同面對，台灣現在有點太民粹，每件事情都有人反對，燒煤污染空氣雖然是事實，但應該用傷害最低的方式造福大多數人。

三三會副理事長林伯豐則表示，減碳問題是全球要做的，台灣也必須要，減少燒煤是必然的，天然氣的價格現在回跌，但還是可能回漲，當全世界都在減少用天然氣做發電的能源比例的時候，台灣卻增加，反其道而行是不合理的，日本有核災仍用核電，台灣在這種狀況下，核電應該要當備用能源。

林伯豐提醒，核廢料的處理，科學早晚可以解決，但如何讓供電穩定、電價穩定是重中之重，不然台灣企業會外移。