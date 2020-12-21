台企昌碩科技上海工廠爆勞資糾紛　千人聚集抗議有人被打倒在地

位於上海的蘋果代工廠、台資企業昌碩科技有限公司（簡稱昌碩）近日爆發勞資糾紛，上千名工人抗議維權。 關於事件起因，有消息稱是因「返費」問題產生糾紛；而台媒報導指，事件還涉及工作調動問題：有勞務派遣員工被強行要求去位於江蘇崑山的工廠工作，並被告知。不去就會被辭退。

12月19日，昌碩聚集上千名臨時工討要求「返費」，場面混亂，有工人被打倒在地，眾多警察和保安到場維護治安。有現場圍觀人員將事件拍成短片，上傳至網絡。

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俗稱「返費」的求職補貼，是工廠因為招工難，會給中介公司一定的招聘費用，而中介公司為了達成業績，便拿出一部分費用和求職者共享。一名抗議工人受訪表示，到了發薪日，工人有人沒收到承諾的返費，有人收到的金額不對。

根據網民公布的協議書，有人和中介約定，在昌碩「打卡55天在職90天」，返費達人民幣1.1萬元人民幣。

此事發生後，微博等社交媒體上的相關短片已被刪除，但在Twitter等海外社交平台上，仍可以看到相關畫面。

另有消息表示，昌碩和位於江蘇崑山的世碩電子都是和碩聯合科技旗下的公司。這起糾紛起因是昌碩欲將一批臨時工調到位於江蘇崑山世碩上班，理由是世碩產線規劃的需要。雖然昌碩說讓員工自願選擇，但實為強制性，還說若不去可以拿離職單走人。

對此，昌碩12月19日發佈公吿，內容包括5大項12點，主要表示於12月21日重新調查員工意願，員工自願報名；支援人員維持昌碩薪資福利待遇，加班費依據昌碩薪資計算。

而支援期間的天數合併計算在昌碩在職天數；各派遣公司會在世碩駐廠服務，發放補貼及辦理離職手續，同在上海的辦理模式。

至於提前離職求職補貼計算公告內也詳細說明，並承諾廠區會增派場及幹部，值班協助解決問題，如有任何疑問，請至派遣員工服務處諮詢，末尾署名為昌碩DL招募部，時間為2020年12月19日，並揭示許可至12月31日。