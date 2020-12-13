台企緯創印度iPhone工廠傳暴動　印媒稱事涉薪酬問題　資方否認

台資企業緯創在印度Narsapur的代工廠傳出上周六（12日）發生暴動，有消息稱約2000人參加暴動，部分辦公室及廠區周邊車輛遭破壞，當地警方已進入現場處理。印媒報道引述消息指，員工暴動是對拿到的薪水金額感到憤怒，因為入帳金額並非當初加入時公司承諾的薪資。

對此，緯創表示，目前確定廠內生產線及存貨倉庫等並未受到破壞，且暴動人員非緯創員工，而是外部歹徒。