台企緯創印度iPhone工廠傳暴動　印媒稱事涉薪酬問題　資方否認

台資企業緯創在印度Narsapur的代工廠傳出上周六（12日）發生暴動，有消息稱約2000人參加暴動，部分辦公室及廠區周邊車輛遭破壞，當地警方已進入現場處理。印媒報道引述消息指，員工暴動是對拿到的薪水金額感到憤怒，因為入帳金額並非當初加入時公司承諾的薪資。
對此，緯創表示，目前確定廠內生產線及存貨倉庫等並未受到破壞，且暴動人員非緯創員工，而是外部歹徒。
綜合印度傳媒報道，近2000名工人闖入工廠砸毀辦公設備，現場狀況相當混亂，警方到場後才平息動亂。當地副省長也表示，他們會採取必要措施查明罪犯，並依法送辦絕不寬貸。
由於該廠生產線含括了平價款的iPhone SE，及其它物聯網智能裝置與生物科技醫療裝置，暴動消息引發關注。不過，緯創表示，進行攻擊的並非員工，而是當地的犯罪分子，警方已介入調查，緯創遵照當地法令，並無苛扣員工薪水或延長工時，廠區內部分辦公室大廳、玻璃、辦公設備遭到破壞，主要生產線的設備、倉庫與產品等並無影響，此事件影響有限。
1/4 #Violence at @Apple #iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura near #Bengaluru in India— Crisbin Joseph Mathew (@CrisbinJoseph) December 12, 2020
Nearly 2,000 employees, alleged not been paid, went on a rampage destroying the company’s furniture, assembly units and even attempted to set fire to vehicles pic.twitter.com/qtlHyJiRAh
台灣《中央社》駐當地記者報道則稱，緯創暴動事件是否為勞務仲介公司或印度籍主管內神通外鬼，勾結外部試圖獲取不法利益，刻意煽動基層員工暴動，事件還需要進一步釐清。
（綜合報道）