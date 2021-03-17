選舉改制｜蔡英文：香港民主自由大幅倒退　反一國兩制是台灣共識

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-17 19:05

全國人大會議上周四（3月11日）以高票表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。 在台灣，總統蔡英文周三（3月17日）表態稱，近來中國大陸修改香港選制，以及各種方式來阻止民主人士進入議會，讓香港的民主、自由都大幅度的倒退，令人非常遺憾。她強調，反對「一國兩制」是台灣人民、朝野政黨最大的共識，除了會堅守台灣的民主自由，也會持續聲援香港。

蔡英文強調，反對「一國兩制」是台灣人民、朝野政黨最大的共識，會堅守台灣的民主自由，也會持續聲援香港。（吳逸驊／多維新聞）

蔡英文表示，先前大陸以各種藉口，取消香港民選民意代表資格，已經讓香港民主陷入危機，而且進一步扼殺港人選擇民意代表的權利，這無疑是毀棄「一國兩制」的政治承諾。她呼籲國際社會共同關注香港民主、自由倒退的問題。

這是蔡英文針對香港選舉改制首次表達自己的看法。民進黨此前已於3月12日通過新聞稿表示，片面修改香港選舉辦法，不僅踐踏香港民主人權，更讓香港所謂「一國兩制」徹底被毀壞。

民進黨又呼籲大陸懸崖勒馬，放棄對香港的無止盡的打壓，並還予香港人民應有的民主、自由、人權與基本尊嚴，稱所謂「愛國者治港」的人民大會式的極權制度，不應強加在香港人民身上。民進黨並向朝野政黨喊話，應共同堅定捍衛台灣國家主權與民主自由，共同摒棄「九二共識」和「一國兩制」主張。

全國人大會議以2895票贊成、0票反對，通過改革香港選舉制度的決定。（路透社）

另外，蔡英文3月16日出席民進黨台北市黨務座談時指出，台灣面臨很大的外部壓力，如果要用國民黨方式迎合大陸，「我們就等着變成第二個香港」。她還稱現在台灣能撐住大陸的壓力，就是台灣人最有韌性和自信的時候。