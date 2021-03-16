選舉改制｜張曉明與香港官員座談：若非中央主導肯定「辦不成」

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-16 21:26

中央官員今日（16日）連續第二日在會展舉辦座談會，聽取對於改變選舉制度的意見。 港澳辦副主任張曉明指，如果不是由中央主導，而是由特區政府「五部曲」方式啟動完善香港選舉制度，「是肯定辦不了、辦不成」。

強調過程中有聽取香港社會各界意見

與昨日的安排類同，座談會分別由港澳辦常務副主任張曉明，以及中聯辦主任駱惠寧主持，多名特區政府問責官員及秘書長出席，包括政制及內地事務局局長曾國衞、公務員事務局局長聶德權、保安局局長李家超、教育局局長楊潤雄、勞工及福利局局長羅致光、商務及經濟發展局局長邱騰華、發展局局長黃偉綸，特首辦主任陳國基及警務處處長鄧炳強等。立法會主席梁君彥及多名建制派議員亦有出席。

張曉明在會上表示，香港選舉改制由中央主導，又指如果不是由中央主導，而是按照以往做法，由特區政府循「五部曲」去做，「這件事肯定辦不了、辦不成」。他強調，中央在過程中非常重視聽取香港社會各界的意見。

張曉明說，今次改制過程將會「三步走」，先由全國人大制定基本框架，再由人大常委會具體修改細節，最後交由香港本地立法。

張曉明指，今次在港舉行66場座談會，是立法諮詢，亦有登門造訪，相信已聽取超過1,000人的意見。

而中央組成的研究小組，也吸納了香港研究選舉制度和研究法律的專家，整個研究過程都有參與。