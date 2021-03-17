選舉改制︱林鄭主動建議立法會先成立小組　討論人大決定內容

撰文： 林劍 周皓宜 吳倬安 羅家晴 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-17 14:09

民主派去年撤出議會後，行政長官林鄭月娥宣布將恢復每月一次「質詢時間」，以「短問短答」、每次30分鐘形式接受議員質詢，她今早11時（16日） 將現身立法會，回應完善選舉制度等提問。 林鄴開場發言時主動提出，建議立法會可在內會下先成立小組委員會，爭取時間討論人大決定的主要內容等，當局提交涉及修訂本地選舉法律的條例草案後，小組委員會可立即轉為法案委員會。

林鄭：巴士加價是困難決定 每間公司蝕到入肉

【11:42】工聯會麥美娟表示，自己提出私人草案規管劏房水費特首書面批准，她代劏房戶感謝林鄭，但質疑為何行會要批准巴士加價，認為在失業率高企情況下要市民百上加斤。

林鄭回應說，有關專營巴士加價，她形容是很艱難決定，明白會影響市民開支，但她提到，政府過去兩三年都無批准巴士加價，他們不是現在才提出加價，當中有兩間公司已分別有7年及10年無加價，強調每間巴士公司都「蝕到入肉」。林鄭指，若今次不批准他們加價，相信會大幅減少巴士的服務，甚至裁員，政府會盡量紓緩加價為市民帶來的壓力。

【11:39】勞聯潘兆平問到，失業率已達7.2%，貧窮問題更加嚴重，政府不肯推出失業援助金，在問題如此嚴重之下，有什麼新政策措施可做，例如像中國內地般實行「脫貧攻堅戰」。

林鄭回應指，貧窮的成因很多，難以在幾分鐘內給予一個滿意答覆，但要留意香港不是以「絕對貧窮」作為標準，而是「相對貧窮」，很難完全消滅，因為任何時間下都有人會處於貧窮線下。她指，福利開支今年已「爬頭」成為政府所有政策範疇的開支之冠，可見政府的扶貧工作力度。其中在房屋問題方面特別嚴重，市民要有安居之所，公營房屋問題處理好，社會就有一定動力，增加就業機會，貧窮問題就可得到紓緩。

林鄭月娥。（余俊亮攝）

難承諾推新一輪抗疫基金

【11:36】自由黨張宇人表示，過去幾個月其業界，如酒吧、夜總會、卡啦OK等，已經多個月沒有開業，他強調會鼓勵業界人士接種疫苗，希望能放寬限聚措施，如四人限聚改為六人限聚等。張宇人又稱，這次第四期防疫基金，業界只獲少數目的支援，問及特首會否再給予援助，讓他們渡過難關？

林鄭稱，完全明白疫情持續對行業的影響大，她強調政府已先後推出四輪抗疫基金，涉1300億元，同時預算案已有紓困措施，故她現階段難承諾會再有現金支援和新一輪抗疫基金。她重申現時要控制好疫情，就能夠盡快開業。林鄭又指，感謝張宇人幫手呼籲業界接種疫苗，但她認為張宇人要打把勁，因其業界接種率不高。

「起底」刑事化等4立法 目標仍是本會期通過

【11:29】建制派班長廖長江說，完善選舉制度綜合草案是大事，行政立法機關正研究如何「開快車」，加快審議，問到林鄭月娥早前提及今個會期進行的5項立法工作，在目前情況下，是否能夠繼續。

林鄭回應指，5條法例草案中，料有4條仍可完成，餘下的消防條例一直說法是在今個會議內展開諮詢。她說，會爭取更多時間審議完善選舉制度綜合草案，希望議員盡量暫緩其他法案委員會工作，未來會通過立法會主席及內會主席作安排。

【11:27】民建聯梁志祥關注，根據基本法24(5)條，香港永久性居民在香港所生的未滿21歲的子女均是永久性居民，但他關注，入境處近日根據一條附表，指非中國籍的香港永久居民36個月不通常居住香港後就會喪失永久居民身份，認為有不少港人子女因而被取消身分，關注特首會否有方法處理。

林鄭回應說，相信有不少人被這政策帶來困擾，這是在疫情前未預過的，她已要求入境事務處處長用個案式酌情處理，解決受影響的市民問題。

【11:25】民建聯張國鈞表示，去年平安夜黃馮律師樓被接管，令不少業主感到不平安，有人訂金被凍結甚至被追討樓價差價，「置業夢變人生惡夢」，他問及政府會否審視、完善接管律政行的制度？

林鄭稱，作為律師和香港其他行業都著重自我規管，她一向尊重專業自主，但認為有時要有政府的角色，保障市民的利益。林鄭稱，未能詳細回應如何處理事件，會請司局長再作研究。

【11:19】鄉議局議員劉業強質問，林鄭月娥有否了解市民苦況、就業不足等，源於疫情不受控，要求交代如何盡快「清零」。

林鄭指，現時失業率升至7.2%，政府也非常擔心，因此推出多輪保就業，甚至創就業的措施。她說，政府重點工作仍是防控抗疫，但需要市民合作，如政府要求市民強制檢疫，市民不檢疫；政府鼓勵市民接種疫苗，市民不接種疫苗，政府只會陷入追趕，籲市民配合政府工作。

+ 4 + 4 + 4

曾向中央爭取放寬已接種兩劑疫苗限制



【11:16】民建聯陳克勤問到，疫情持續一年多，中港兩地往返停止，外交部近日對境外人，如已接種國產疫苗，辦簽證上可寬鬆一點，香港是否也可向中央提出相關措施。

林鄭表示，完全明白這個關注，過去一年疫情對香港社會各界帶來很大影響，時常和中央保持聯絡，事實上在第4波疫情之前，約11月上旬，都談到一些寬限往來廣東的計劃，可惜之後爆發第4波疫情。本地未受控下，條件未成熟，疫苗會有幫助，因此會不斷呼籲市民出來接種。她指，初步已和有關中央機關說過，在什麼情形下可讓已打兩針的市民，可以放寬限制。

建議內會先成立委員會討論選舉改制



【11:10】林鄭月娥表示，很高興可恢復短問短答質詢時間，一般來說為爭取時間她都不作發言，但今日在主席同意下先交代一件事。她指，全國人大上周通過「完善香港選舉制度」決定，希望重回一國兩制初心正軌，全面貫徹落實「愛國者治港」。人大常委會稍後會修改《基本法》附件一及二，中央正聽取社會各界意見，隨後就可以推動修改本地相關法律，得到行會同意後，就可交立法會審議，稍後將依照新例，組織及管理選舉活動，未來12個月有多場選舉，時間十分緊迫，立法會支持配合不可或缺。

林鄭建議，立法會內務委員會可先成立小組委員會，先討論人大決定主要內容，待稍後政府提交條例草案時，可立刻轉成法案委員會，政府會出席配合。她希望立法會同意此建議。

「質詢時間」為林鄭月娥上任特首後設立，以「短問短答」的形式進行，惟至2019年底，林鄭稱每次到立法會接受質詢都面對混亂，對社會沒甚裨益，之後決定撤回「短問短答」 。民主派去年11月總辭後，林鄭表示將重新恢復每月出席質詢時間。