鮭魚之亂｜台男改名「張鮭魚之夢」享優惠　以為用盡機會哽咽後悔

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-19 14:38

台灣知名壽司店「壽司郎」周三（17日）推出活動，內容為姓名中有「鮭魚」同音同字即可享全桌6人免費優惠，同音不同字可享半價優惠。活動推出後，意外地在台灣各地掀起改名熱潮。 據台媒報道，共有100多人在今次活動推出後將自己改名為「鮭魚」。但台灣法律規定，20歲以上的台灣民眾僅有3次改名機會，機會用完後需於6個月之後、在同一城市找到同名同姓的人才能再改。 台中市一名學生「張鮭魚之夢」自稱，在改名後才得知自己已經用盡3次機會，一輩子只能叫「鮭魚」了，在接受當地傳媒訪問時還幾近哽咽，盡顯委屈之態。

台中市一名學生將自己改名為「張鮭魚之夢」。（聯合新聞網）

「張鮭魚之夢」是一名就讀於台中某大學中醫系的大一學生，這次改名熱潮，他也踏足其中。他自稱，在改名「鮭魚」之後，工作人員告訴他「你已改名三次，不能再改了」，他當場愣住、不知所措。

其後，「張鮭魚之夢」在享用完壽司優惠後，還在壽司店門口以自己的名字之便，收費與他人同台再次進食。

「張鮭魚之夢」稱，自己以後成為中醫師會變成「鮭魚之夢中醫師」，一輩子背負這名字代價太高，或許只能等到將來為自己的孩子取同名，自己才能再改名。

但事後經過台中市民政局查詢，「張鮭魚之夢」只有兩次改名紀錄，還剩下最後一次改名機會，「只要趕快去戶政事務所改回來就好」。台中市民政局還稱，「張鮭魚之夢」改名時，櫃檯工作人員有在其改名前特別提醒「真的要改這名字嗎」，絕對不會在事後才提醒。對此，台中市民政局還呼籲，改名前一定要慎著考慮。

（聯合新聞網）