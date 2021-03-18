鮭魚之亂｜改怪名太瘋狂　這些國家禁取名「炸魚薯條」與「肛門」

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-18 17:05

台灣一間連鎖壽司店3月17日推出宣傳活動，讓姓名內有「鮭魚」同音字者免費用餐，觸發逾百人為此改名的「鮭魚之亂」，引來熱議。各地有不同的改名法規，事實上有不少地方「對怪名說不」，禁止父母為孩子取怪名，「炸魚薯條」、「肛門」、「Nutella」等名字不能亂取。

黑人饒舌歌手Kanye West（左）與真人騷明星Kim Kardashian的兒子取名為「聖人」（Saint West，右），圖為他們2018年9月出席棒球賽活動（Getty）

怪名潮流？

據英國廣播公司（BBC）報道，英國、美國的改名法律都較為寬鬆，很多父母為了孩子與別不同，都希望為他們選取一個特別的名字。在美國，2012年有近4000人的名字叫「耶穌」（Jesus）、逾800人叫「救世主」（Messiah）。

「取怪名」做法可見於名人之中，例如黑人饒舌歌手Kanye West與真人騷明星Kim Kardashian的兒子取名為「聖人」（Saint West）；富豪馬斯克（Elon Musk）2020年甚至可以為孩子取名為一般人讀不出來的「X Æ A-12 Musk」。

1999年，美國俄亥俄州（Ohio）一名男子想改名叫聖誕老人（Santa Claus），一度遭法官阻止，原因是聖誕老人在全球知名，不能讓這名男子「奪走」此身份，不過在經過一番法律程序後，這名男子最終在2001年也如願。

無人識讀！點圖看看馬斯克兒子照片及公開名字後網友的有趣反應：

+ 3 + 3 + 3

這些地方禁怪名

至於在其他西方國家如德國、法國、瑞典等，父母則無法任意為孩子改名，政府主張父母為孩子取怪名的話，將打擊孩子自信，帶來負面影響，所以怪名會遭否決，據有線新聞網絡（CNN）指，丹麥更設有一張包含7000個名字的名單，父母為孩子取名時需在名單上選擇，如果想改其他名字，還需要得到政府部門審批。

瑞典就曾有一個例子，1991年有父母想為孩子起名做Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116，還主張這個字的讀音是Albin，結果遭法庭駁回；在丹麥，孩子不能叫肛門（Anus）、猴子（Monkey）。

像「鮭魚」一類的食物名字，在西方過去也出現不少爭議，法庭主張這些名字將令孩子遭同伴嘲笑，在法國，不能把孩子取名叫士多啤梨，新西蘭更有父母想為一對雙生兒取名「炸魚與薯條」（Fish and Chips），同樣遭法庭制止。

安倍曾主張禁「比卡超」

品牌或卡通名字同樣不能亂用，德國明言不能亂用品牌來為孩子命名，法國也曾禁止一對父母為孩子取名Nutella。事實上，在亞洲的日本，由於有些父母為孩子取名為比卡超、拳四郎等，2012年就曾引來時任在野黨領袖安倍晉三公開批評，他主張立法禁止這些父母「虐待」孩子。

名人及宗教一類的名字也充滿爭議，例如在法國，2015年有父母申請讓孩子叫「威廉王子」（Prince William）遭否決。在德國，希特拉（Hitler）更加是遭禁止的名字。