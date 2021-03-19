鮭魚之亂｜2天活動近千人免費吃了137萬元　有導演改名後不會改回

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-19 14:45

壽司郎「鮭魚」活動竟外引發的改名風潮，全台各地都傳出有人改名成「鮭魚」去吃壽司，根據壽司郎統計，17日有近200人次使用「鮭魚」免費用餐，而18日則有近800人次，也就是兩天活動就有近千人次「鮭魚先生/小姐」享用免費壽司大餐，如果以平均每桌餐費用5000元估算，壽司郎就要自行吸收500萬元的餐費。

壽司郎的鮭魚之亂連MV導演也參戰！曾經幫嘻哈團體玖壹壹拍攝多支MV的導演周法薷也改名成「周鮭魚」，而且還把刻印章、到戶政事務所改名過程也拍成影片放上YouTube，光是17日、18日兩天就爆吃8場。更酷的是，活動結束後他也不會改回原名，以後他就叫「周鮭魚」。

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壽司郎3月17日、18日只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折。例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

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