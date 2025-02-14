大S登紐約時代廣場　廣告牆天價費用曝光　粉絲：無法用金錢衡量

台灣女星大S（徐熙媛）赴日旅遊因流感併發肺炎病逝，終年48歲，令許多愛她的粉絲和家人都十分不捨。近日，有網民發現在紐約時代廣場上的巨型廣告牆，出現數張大S美照輪流播放，雖只有短短1分鐘，但不少粉絲見到大呼感動，紛紛留言表示感謝，「真好，感謝紐約的粉絲」、「謝謝讓我們記住她最美的樣子。」



據內媒《揚子晚報》找到買下廣告牆的網友，該網民化名「蔣二二」，小時候因為被說長得像大S，所以社群平台的大頭貼都一直用大S的照片，這次得知對方驟逝，感到很難過，「我們挺有緣份，就想悼念一下她」，也提及會選在紐約廣場是因為，「每年廣告牆都會悼念世界去世的名人，所以我就把這件事做了」。



據了解，要在紐約時代廣場上買廣告時段，每日費用相當驚人，1分鐘短片約5萬至10萬美金不等（約38萬至77萬元港幣），「蔣二二」表示，這些費用有其他粉絲想一起幫忙集資，但她不需要，「這跟錢真的沒關係，它不能用錢來衡量」。

近日，有網民發現在紐約時代廣場上的巨型廣告牆，出現數張大S美照輪流播放。（小紅書）

曾試圖聯繫小S未果 粉絲親自選照片：她值得擁有

蔣二二表示，決定要做這件事情後，有分別去大小S的微博留言，「跟家屬聯繫是最起碼的尊重和禮貌。當時希望小S可以給我一些高清照片，但她可能太難過沒有回复，我們就在網上找照片」，她說這整個準備過程花費一周，原本是想在元宵節當天與粉絲見面，但因為可能會下雪，所以提早到2月10日播出。

關於費用，網傳1分鐘短片約5萬至10萬美金不等，對此，蔣二二說明，自己所在的公司跟美國方面有相關業務，「這個螢幕國內代理一般情況下是拼單，等待30天之內投放。 15秒四次3到4萬，30秒兩次 4到7萬，我們是指定時間投放，會高一些」。

大小S姐妹情深，事後證明包機費用由小S公司全額負擔：

蔣二二認為，這個事情很有意義，「一方面算是為大S生前正名，她不是別人說的那樣的『惡人』，把正能量的一些東西傳播下去。另一方面的確就是想單純悼念她，她值得這樣擁有」。

據悉，除了紐約，南京吾悅廣場的大型電視牆也播放了大S的影像追憶。上面則寫著「再見了，杉菜」。