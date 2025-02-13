大S徐熙媛難逃逢九去世　命理師驚揭小S命盤恐怖格局：與姊姊相似

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）在日本因為流感香消玉殞，享年48歲。日前台灣命理師艾菲爾則上節目提起大S命格，感慨她沒能過這一關。此外，台灣命理師周映君則發現，小S（徐熙娣）的命盤與大S相似，更在節目中公開提醒小S要多加注意49歲的運勢。



周映君分析小S命盤。（Youtube@新聞挖挖哇）

周映君分析小S命盤。（Youtube@新聞挖挖哇）

周映君分析小S命盤，直言人若歲數逢九將會波折不斷，建議到廟裡拜拜補運。（Youtube@新聞挖挖哇）

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艾菲爾近日上節目《娛樂頭版頭》也提起大S的命格。他坦言，自己與大S同年，所以對大S的命盤比較了解；而原先傳出大S離世消息時，他第一個念頭是「沒想到（大S）沒過這一關」，「因為其實當天再過10小時，過了2月3日的晚上10點，就過立春了，等於過了犯太歲的那一年」，讓艾菲爾相當難過。

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此外，台灣命理師周映君近日上《新聞挖挖哇》也公開分析大S命盤，認為大S是金旺之人，加上大S犯太歲加上虛歲逢9，而太歲就是甲辰，辰即為土，土又一直生金：

「就像人身體很好不可以一直進補，進補會中風，就是這個道理，土一直在生金她會太旺了！」



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不過，周映君卻也擔憂小S，認為小S的命格的狀態與大S極為相似。她分析，小S屬於火旺之人，命盤中有一半都是火土，但事實上火土無法使用，接下來的一年又走土，而後年49歲時馬年又走到火運：

「對她來講我會覺得比較糟糕！」



周映君解釋，其實歲數每逢九都會不好，其中又以19歲、49歲最不好，而29歲對男生來說也不好，建議可到廟中拜拜補運。

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