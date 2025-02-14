大S去世｜具俊曄珍藏一物品23年婚後還給大S　電梯自拍原因惹人哭

【大S徐熙媛去世／離世】大S驟逝震驚演藝圈，她2022年與具俊曄久別重逢閃婚，當時被稱宛如偶像劇情節，具俊曄還曾上節目談兩人重逢場景，溫馨甜蜜，然而結婚快要3週年之際卻天人永隔，回看過往畫面更讓人心碎。



具俊曄收藏著大S於23年前到韓國旅遊時遺落下來的黑色鏡子。（Youtube@SBS）

具俊曄還透露兩人在重逢後常在出門前於電梯內自拍，被問及原因，他則靦腆地笑說： 「我想珍藏著與熙媛的每時每刻。」（Youtube@SBS）

具俊曄還透露兩人在重逢後常在出門前於電梯內自拍，被問及原因，他則靦腆地笑說：「我想珍藏著與熙媛的每時每刻。」（Youtube@SBS）

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具俊曄2024年時登上節目《脫鞋恢單4MEN》提到過去與大S交往的細節，表示與大S分手後，自己仍收藏著大S於23年前到韓國旅遊時遺落下來的黑色鏡子，而他也在婚後將黑色鏡子還給大S，大S看到後相當驚訝地問：「這是在哪找到的？」一旁來賓聽完直呼：

「簡直是電影。」



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此外，具俊曄更表示，婚後在看YouTube時無意中發現，原來大S在拍攝《流星花園》時曾穿著他送的外套：

「要是當時就知道，我一定會嘗試聯繫她。」



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還透露兩人在重逢後常在出門前於電梯內自拍，被問及原因，他則靦腆地笑說：

「我想珍藏著與熙媛的每時每刻。」



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該影片在大S離世後，再度引起討論：

「我又哭又笑地看完這影片」、「又哭又笑+1真的很難想像，男主角最後到底要怎麼走出來…」、「具先生的珍惜每一刻，現在來看，真的好珍貴」、「他們倆個人，愛得像韓劇、活得像韓劇、連結局也是韓劇，希望他們下輩子一定還要在一起相愛相守不分離」、「23年前的鏡子還收著，這兩人真的是純愛」、「謝謝光頭姐夫一路上的影片跟照片，又再次看哭了，比電影還電影的感情」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】