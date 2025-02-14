台中氣爆｜23歲女樓管半邊頭被炸不見　本今年結婚卻情人節前慘死

台中新光三越百貨公司昨日（13日）中午發生氣爆，造成4死、30多人傷。死者包括兩名澳門遊客和兩名百貨樓管（樓面管理員），隨著過去，愈來愈有關死者的背景曝光。其中一名林姓女樓管今年23歲，是家中獨女，原本下月就打算辭職，詎料遇上這一劫，當日負責工程監工更被炸到半邊頭部不見，死狀十分慘烈。另一方面，她與男友原打算今年結婚，詎料就在這個情人節天人永隔。



據早前報道，林女爆炸後在11樓電梯口被消防員尋獲，送醫搶救仍回天乏術。林母得知噩耗崩潰痛哭，她表示這是女兒第一份工作，「本想在3月提離職，但因為被公司委以重任，打算將工作告一段落後，在6月提離職，沒想到剛過完年就發生憾事」。

林女家屬抵達殯儀館。（翻攝台媒）

林女家屬十分悲慟。（翻攝台媒）

由於林女是在監工時發生意外，林女大姑姑受訪時悲痛落淚，痛批「一個大百貨公司，應該叫專業人員去監工才對，不應該叫我們23歲小女生去監工」，並質疑百貨公司處理慢半拍，「我們是看新聞才知道，從頭到尾新光三越都沒有跟我們聯絡，是醫院打電話過來通知的」。

林女父親稱希望大家關注工程安全問題。（翻攝三立）

另一方面，林女的男友悲痛表示，他和林女從大學畢業起交往已有2年。事發時，他就在新光三越附近的台中大遠百貨上班，得知氣爆消息後第一時間致電女友，結果無人接聽，最後從林母口中得知噩耗。趕到醫院時，醫生只回答，「沒辦法搶救了，沒有心跳」。

更令人悲痛的是，家屬透露，除了本來打算下月便向公司辭職，返回新竹老家外，林女與男友還有計劃在今年找個好日子結婚，詎料在情人節前夕遇上這場慘案，無法與男友度節，二人從此陰陽相隔。在今日（14日）情人節正日，林女的男友等來的，是到殯儀館協助女友家屬處理後事，報道指他在領遺體時悲痛捶桌，現場人員也跟著紅了眼眶。。

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