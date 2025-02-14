台中氣爆｜1澳門死者證實為財神娛樂場員工　酒店：竭盡所能支援

周四（13日），台中市新光三越台中店封閉施工的十二樓美食街發嚴重氣爆，造成4人死亡，30多人受傷。據《澳門日報》周五（14日）報道，其中一名澳門死者為財神娛樂場員工。財神酒店上午發出新聞稿表示，公司將竭盡所能提供支援和協助其家屬度過此哀痛時刻。



財神酒店提到，作為一間以人為核心的企業，對台中新光三越氣爆事件中，在財神娛樂場工作了20年的遇難合作方同事表示深切哀悼，並向遇難同事的家屬致以慰問。公司已派遣專人前往台灣，了解家屬目前的需求，並透過集團旗下銀葵醫院與當地醫院聯繫讓家屬得到所需的即時醫療援助。

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酒店又透露，公司將提供當地即時醫療經濟支援，回澳後集團旗下銀葵醫院亦可提供醫療援助，確保家屬無需為此擔憂。公司也將進一步強化酒店和集團旗下日後所有工程的環境安全及管理工作，確保每名員工的工作安全。

對於事故給遇難同事家屬帶來的巨大痛苦深感悲痛，公司重申將以最大的誠意與努力，提供全方位的支持與協助，陪伴家屬度過這一艱難時刻。

中澳門一家七口三代逛亡新光三越後被氣爆後掉落的大量物品砸傷。（中天新聞）

新光三越周四上午11時許傳出氣爆，其中澳門一家七口四代同遊台灣，當時一家已經逛完新光三越，準備前往旁邊的大遠百商場，卻遭到氣爆波及，大量掉落物砸傷他們，祖父當場死亡，58歲祖母院外心臟停止，受傷的家人，兩歲女童重傷插管，其他20、30歲家人都輕傷。

台中市長盧秀燕事後緊急趕往現場、以及各大醫院探訪傷者。她表示，澳門一家七口中，曾祖母（太嫲）骨折受傷，送往林新醫院救治。太嫲可以對談，精神狀況良好，但目前仍在治療，也還不忍心告訴她兒子、媳婦都已經過世的消息。