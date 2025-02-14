台中氣爆｜熱顯像儀畫面曝光！現場溫度僅19度 釀災調查下午確認
撰文：許祺安
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台中新光三越百貨2月13日發生嚴重氣爆，造成4死37傷慘劇。台中市消防局今（14）日公布空拍機熱顯像儀畫面，顯示事發後現場溫度介於攝氏19度至24度之間，並無明顯高溫熱源。台中市消防局長孫福佑表示，該設備在本次氣爆中未發揮關鍵作用，火調科與檢方今日將再度進入現場蒐證，事發原因最快於下午揭曉。
綜合台媒報道，台中市消防局指出，13日事故發生後，共出動58輛消防車、145名消防員、2隻搜救犬與1架無人機。無人機配備熱顯像儀，主要用於搜尋可能受困者及火源。然而，該設備在氣爆後約1小時才升空，並非第一時間起飛。
孫福佑說，依據熱顯像儀監測結果，氣爆後現場溫度最高24度，部分區域僅攝氏19度，整體溫度不高，導致熱顯像儀未能顯示明顯異常熱源。孫福佑補充表示，熱顯像儀中呈現紅色的部分，主要是搜救人員的體溫。
針對氣爆具體成因，孫福佑表示，目前仍由檢方進行調查，13日晚間已偵訊16人，但尚未有確切結論。他透露，火調科今日將與檢方人員再度進入現場蒐證，並與相關人員釐清事發當時的狀況，氣爆可能性及具體原因最快14日下午揭曉。
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他補充，氣爆事故通常會伴隨燃燒現象，但13日現場未見明顯火光，目前火調科仍在逐步採證，「新光三越12樓是否有燃燒，還有待進一步確認。」
據了解，當前調查方向仍傾向瓦斯氣爆，然而具體引爆點及詳細成因仍須進一步鑑定與分析。台中市消防局強調，所有調查結果將彙整後報請檢方認定。
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