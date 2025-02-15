台中氣爆｜大叔飛車送澳門女童就醫　4分鐘違規飆4公里：救人第一

澳門籍一家四代7口到台灣旅遊，2月13日遇上新光三越氣爆，造成2死5傷。據了解，事發當時，有一名剛好開車路過的58歲蔡姓男子看著鄧姓夫妻無助抱著滿頭是血的2歲女兒站在路旁等救護車，自告奮勇載3人送醫。



蔡男為了救人一路狂飆甚至闖紅燈，還行駛公車專用道，搖下車窗大喊「不好意思！救人」，開往醫院13分鐘、4.4公里的路程他4分鐘就抵達，一下車就大喊「新光氣爆傷者」，讓急診人員迅速接手。



蔡男今（2月15日）到醫院探望女童，他稱女童狀況不樂觀，希望大家集氣幫助女童度過難關。



開車路過的58歲蔡姓男子看著鄧姓夫妻無助抱著滿頭是血的2歲女兒站在路旁等救護車，自告奮勇載3人送醫。（翻攝中天新聞）

行車記錄器曝光 澳門女童母親不斷哭喊：快點救救他

據了解，蔡男是客運司機退休，他回憶，他當時開車經過新光三越，突然聽到非常大爆炸聲，整棟大樓飄出很多灰塵，路面全是掉落的磚塊，他等停紅燈時，看到澳門籍的媽媽抱著女兒一直哭，渾身是血，相當激動緊張，大叫「爸爸我們在這裡」，全家人站在路旁等救護車，他馬上搖下車窗問「要不要幫忙，我載你們去醫院」，接著澳門籍一家三人就上車。

蔡男提供的行車記錄器可以聽到，當時蔡男跟車上的另名女子討論「為什麼不先送小孩去醫院」，隨即蔡男就把車開過去詢問「要不要我們幫你們送醫院」，澳門女童和她的父母就坐上後座。

澳門女童的母親不段哭泣說「拜託你們救救他」，蔡男詢問「送（台中）澄清醫院好不好」，女童父親則回應，「最近的就可以了」，隨後蔡男岩路狂飆、闖紅燈、搖下車窗跟行人解釋「救人不好意思」，更開到公車道上加速。

蔡男花四分鐘將澳門女童送到醫院。（翻攝東森新聞）

澳門女童被送到急診室。（翻攝東森新聞）

蔡男事後採訪說道，夫妻倆狀況還好，衣服沾有血跡，身上還有來不及清除的灰石，不過，女童頭部重創流血，不醒人事，他開始加油狂飆，沒有禮讓走在斑馬線上的行人，大喊「救人」、「不好意思」，碰上紅燈時，就大按喇叭，揮手示意「不好意思，救人」，有的路段車多，還開上公車專用道。

據台媒估算，從新光三越到中港澄清，全長4.4公里，正常車速是13分鐘，他只花了4分，蔡男表示，知道自己一直沿路都違反交通規則，「但沒辦法，救人第一」。

蔡男載著澳門女童一家三口就醫。（翻攝東森新聞）

將澳門女童一家3人順利送到醫院後，女童父親擔心仍有親人留在新光三越等救護車，於是又麻煩蔡男載回現場，快到新光時，得知弟弟也送去台中澄清醫院，因此蔡男又馬上折返回頭，又回到澄清醫院。

鄧男一再感謝但又感到抱歉，平白讓蔡男載了這麼多趙，無奈身上沒有新台幣，蔡男不但不以為意，還問，「需要先給你新台幣應急嗎？」，令許多網民非常感動。

女童狀況嚴重 熱心男子：希望大家幫妹妹集氣

蔡男到醫院探望女童並受訪。（民視新聞）

據了解，目前2歲澳門籍女童仍在加護病房與死神拔河，持續藥物和溫控等治療，負責醫治的中國醫大兒童醫院仍密切觀察中。中醫大兒童醫院副院長周宜卿表示，女童頭部如石頭撞豆腐，狀況太嚴重，目前用藥物讓其好好休息，因此昏迷指數只有3，到院後就進行顱內減壓手術，但狀況仍相當危險。

蔡男到醫院探望女童並受訪，他表示，當時第一個反應就是救人第一，他也希望大家集氣，「女童狀況很不樂觀，希望大家幫忙集氣，看妹妹可不可以度過這次的難關。」

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