台中氣爆｜澳門家庭2死5傷　一死者為退休警員　一男傷者現役特警

台中市新光三越百貨昨日（13日）發生懷疑氣爆，造成4死逾30傷；其中來自澳門的一家七口2死5傷。澳門治安警察局回覆《香港01》查詢時證實，其中一名死者為退休警員，一名男傷者則為現役特警隊員。治安警對死者家屬及傷者致以最深切慰問，並會與特區政府旅遊危機協助小組保持緊密溝通，提供適切協助。



台中新光三越2月13日發生懷疑氣爆，來自澳門的一家七口2死5傷。（聯合新聞網授權使用）

澳門治安警察局指，局方高度關注事件，事件中一名男死者為局方退休警員，一名男傷者為局方現職警員。

就有關事件，特區政府已委派旅遊危機協助小組，於2月13晚隨澳門紅十字會前往台灣地區台中市，全力協助傷者及死者家屬。局方向涉及事件的家屬及傷者致以最深切慰問，並將與旅遊危機協助小組持續保持密切溝通，全力以提供適切協助。

2月13日，台中新光三越百貨店發生氣爆。（中天新聞）

澳門旅遊局表示，兩名澳門死者的遺體運送事宜，會透過當地紅十字會與相關部門協調安排。旅遊局又指，受傷澳門居民當中，兩人經治療後已出院，並引述他們稱相關購物商場有派員提供協助，包括酒店住宿及安排親友前往當地等；3名住院傷者中，一人在深切治療區留醫，另外兩人有與家屬聯繫，並繼續接受治療。

旅遊局又指，旅遊危機協助小組昨晚已隨澳門紅十字前往台中，到相關醫院探望事件中的澳門死者家屬和傷者，轉達行政長官岑浩輝的深切慰問及聽取訴求，以協調制定具體的支援方案，全力提供適切協助。旅遊危機協助小組及澳門紅十字會人員將繼續在當地為死者家屬和傷者提供適切協助，並與家屬、相關組織和單位保持緊密聯繫，持續跟進情況。