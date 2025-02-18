英媒稱台考慮向美採購高達100億美元軍事裝備　台軍：審慎評估

據路透社報道，台灣正在考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍事裝備，包含購買岸置魚叉反艦導彈（CDCM）及海馬斯多管火箭系統（HIMARS）的火箭。台灣軍方周二（18日）未具體回應，但強調只要能夠滿足建軍重點的武器裝備，都是籌獲標的，並考量敵情威脅、產能、交易期程等，審慎評估規劃，以符合特別預算的需求。



路透社引述3位不具名的知情人士透露，台灣正在跟華府方面商談軍購。其中一名消息人士聲稱，這項軍購計劃目的是向美國表明台灣致力於防務。對此，白宮沒有即時回應。美國國家安全顧問沃爾茲日前曾表明，他希望加快交付武器給台灣。

台防部戰規司建軍規劃處處長翁予恒少將表示，目前台軍兵力整建規劃，均依敵情威脅，審慎評估籌獲項目，重點為建構不對稱戰力、強化防衛韌性，提升後備戰力及有效應對灰色地帶作為，只要能夠滿足建軍重點的武器裝備，都是籌獲標的，並考量敵情威脅、產能、交易期程等，審慎評估規劃，以符合特別預算的需求。

對於路透社引述匿名人士報道，翁予恒表示，軍方不予評論，當局依據敵情威脅，滾動修調兵力整建計畫，採軍購、商售、自製等3方式籌獲，「軍購不是唯一管道」，依據需求選擇最適宜項目，依據總統賴清德政策原則，依照敵情威脅，國防預算每年GDP佔比提升穩定成長，未來國防預算編列原則，以應對敵情威脅為主。

發言人孫立方少將則表示，國防相關的特別預算編列，都會有相關原則，依據敵情威脅與戰備需要，而不管是特別預算或是國防部預算，都來自國家財力的挹注，並依照政府的政策指導，在全民國防的架構之下，爭取全民支持也是重要的一部分，軍方也會適時向民眾進一步說明與溝通。