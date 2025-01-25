CNN：台灣政治分歧　不利向特朗普傳達防衛決心

美國總統特朗普（Donald Trump）本周早些時候就職後，台灣立法院決定凍結一筆大額國防預算，這一舉措引發輿論擔憂了令特朗普失望，因為特朗普以其熱愛交易而聞名，曾要求台灣向美國支付更多的保護費用。



據美國有線電視新聞網（CNN）報道，隨著中國大陸加強外交及軍事行動，試圖孤立和恫嚇台灣，台灣在野黨主導的國防預算凍結表現出總統賴清德面臨的內部挑戰。

報道指出，特朗普對台灣的支持表現不如前總統拜登積極。特朗普曾錯誤指責台灣偷走了「幾乎100%」的美國半導體產業，並表示台灣應向美國繳納更多的保護費，還暗示美國在協防距離遙遠的台灣時面臨困難。

特朗普也一再要求台灣將國防開支增至國內生產總值（GDP）的10%，這一要求約為現有預算的四倍。分析師告訴CNN，這一要求不切實際，且美國尚有超過200億美元的軍事裝備未交付給台灣。

國防專家擔心台灣後備役訓練的效益以及軍方在轉向不對稱作戰方面的進展緩慢。儘管台灣近年來加速軍事改革，仍有觀察者認為台灣必須付出更多努力。

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

此外，面臨預算挑戰的不僅僅是台灣軍方。數位發展部本周早些時候表示，連接台灣與馬祖的海底電纜因「自然劣化」而斷裂。2023年，馬祖也曾因電纜受損導致網絡中斷。

數位發展部警告，這次預算遭刪減將損害政府修復關鍵基礎設施的能力，並強調北京當局可能會利用這些弱點。

國民黨國際部主任黃介正為凍結國防預算辯護，質疑在第一艘船艦完成試航之前大舉投資潛艦計畫的必要性。他表示：「我們不反對本土武器系統的研發，但必須非常謹慎地確保我們自行設計的潛艦真的能發揮作用。」

然而，中央研究院政治學研究所助研究員顏維婷指出，台灣內部的政治紛爭阻礙了向特朗普團隊釋出一致訊息的努力，即台灣對國防的重視值得美國繼續支持。顏維婷表示，無論特朗普是否就職，隨著中國大陸對台灣的侵犯日益加劇，台灣的首要任務仍然是繼續增加自我防衛預算，這無疑不是一個好信號。