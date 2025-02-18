台中氣爆｜澳門2歲女童生命趨穩定　祖父母遺體航空拒載在台火化

澳門籍一家四代7口到台灣旅遊，2月13日遇上新光三越氣爆，造成2死5傷。鄧姓祖父與盧姓祖母遭石塊、散落物砸中，其中祖父當場傷重不治，祖母醫搶救不治。2歲的鄧姓女童頭部重創，送醫急救。2月18日，醫院方面表示，女童生命跡象漸趨穩定。



鄧姓祖父母的告別式將於20日在台灣舉行。據了解，原本家屬欲透過紅十字會協助，將祖父祖母遺體運回澳門，但卻因台灣飛澳門的航空公司都拒絕載送遺體，家屬最後決定在台灣舉辦告別式，之後就進行火化儀式，將帶2人骨灰回澳門。



台中新光三越氣爆4死31傷 澳門一家三代七口2死5傷｜持續更新

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台媒報道只觀察澳門夫妻靈位，靈前擺放拜飯、素果，也有威士忌以及啤酒等，多把鮮花放置，也有餅乾零食等，台中市長盧秀燕與民政局長吳世瑋送上各兩盆小蘭花，表達哀悼。

醫院今天透露，住在加護病房中的2歲女童今天腦壓已有降低趨勢，溫控療法也已告一段落，已逐步調節回溫中，目前生命跡象持續保持穩定，醫護團隊持續治療觀察中。

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台灣三家航空公司可讓骨灰入客艙

在遺體火化裝入骨灰罈後，部分航空公司只能用「貨運」配送，不過，台灣三家航空公司都可以讓骨灰入客艙。

華航表示樂器、神像、貴重物品、易碎物品或骨灰罈，皆能當作「客艙佔位行李」。只是為了事先安排運送客艙佔位行李，須於航班出發至少48小時前與客服中心或營業所聯繫，必須先獲得本公司確認。

長榮表示，骨灰罈、神像、樂器等易碎或貴重物品，能在指定儲放位置，以付費及特別方式處理且固定放置於客艙座位上。旅客搭機前要先提供行李類別、尺寸及重量給予長榮航空訂位部門，且該物必須為完整堅固之包裝，包裝物不能為易碎材質。持佔位行李之旅客必須於班機起飛前40分鐘抵達登機門以利行李登機作業。

星宇航空則稱，樂器、神像、骨灰罈、高價物品、易碎物品等旅客事先預訂並付費，以攜帶進入客艙並固定放置於座位上之行李，視為客艙佔位行李。旅客須於班機起飛前48小時（不含例假日）聯絡星宇航空客服中心，或班機起飛前72小時（不含例假日）透過旅客支援中的「線上表單」申請，提供行李類別、尺寸及重量等相關資訊，並於審核同意後支付適用之票價。