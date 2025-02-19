陸委會：277萬台人去年赴陸　52人失聯或遭拘留

台灣陸委會2月18日表示，台灣民眾赴中國大陸的風險升高，去年1月至今共收到65件陳情案，其中52件涉及台灣人赴中後失聯或遭限制人身自由。台灣陸委會主委邱垂正呼籲，台灣民眾應「謹慎評估赴中港澳的必要性」。



邱垂正2月18日接受廣播節目專訪時表示，北京官方2024年6月公布的「懲獨22條」屬於「相當不文明、不人道的法律」，包括長臂管轄、沒收財產、甚至判處死刑，還涉及親屬連坐。他指出，中國還設立舉報專線，形成濫行舉報風氣，「雖然中國的管轄權不及於台灣，但許多台商仍在中國，去年共有277萬台灣民眾赴中國大陸」，因此提醒台灣民眾應審慎考量赴中港澳的必要性。

邱垂正表示，中國大陸目前對台灣民眾的盤查力度顯著增加，若曾在機敏機關任職，入境中國大陸時可能遭約談，時間從半小時至四小時不等，甚至需打開行李接受檢查，「很多藍營學者也被盤查」。

邱垂正陸委會強調，對於台灣人在中國大陸遭限制人身自由的案件，台灣政府皆透過現有管道與陸方聯繫，確認當事人現況並持續追蹤案件發展。他並指出，過去北京官方尚會主動通報，但現今須由家屬向陸委會或海基會通報後，再由台方詢問陸方，陸方才會回應「人是否在你們手上」。

根據陸委會掌握，目前仍有3名台灣一貫道道親未能返台，家屬已在中國大陸聘請律師，律師確認當事人健康狀況暫無大礙，台灣政府亦持續關注相關案件進展。