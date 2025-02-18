曹興誠親密照流出　被爆出軌陸籍小近40歲女子　他回應：AI造假

台灣資深媒體人謝寒冰爆料，聯電創辦人、前聯電董事長曹興誠2015年曾在有婚姻狀態下，出軌一名比他小40歲的中國大陸女子，更曬出多張親密照。



曹興誠則發聲明指，AI發達時代什麼圖片都可造假，討論真偽已沒有意義，他指出應當追究的是為何有人會為政治目的，用卑劣手法公布隱私，他批評此舉是「典型中共作風。」



謝寒冰公布的曹興誠親密照。（翻攝Facebook@兩岸頭條）

謝寒冰公布的曹興誠親密照。（翻攝Facebook@兩岸頭條）

謝寒冰今在直播節目爆料，曹興誠曾在10年和小近40歲的單姓大陸女子有過婚外情，同時曬出多張親密照，包括車上牽手自拍、公共場合接吻、性感睡衣照，甚至還有全裸照片，更稱曹興誠曾送給該名女子價值人民幣190萬元的5克拉鑽戒。

曹興誠對此則快速回應稱「AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假」，他表示，去信者恆信、不信者恆不信，「應當追究的是，為什麼有人會用這麼卑劣的手法，想來公布別人的隱私？」

謝寒冰公布的曹興誠親密照。（翻攝Facebook@兩岸頭條）

謝寒冰公布的曹興誠親密照。（翻攝Facebook@兩岸頭條）

謝寒冰公布的曹興誠親密照。（翻攝Facebook@兩岸頭條）

謝寒冰公布的曹興誠親密照。（翻攝Facebook@兩岸頭條）

曹興誠稱，如果圖片是真的，對自己並不構成什麼傷害，「但對照片中的女性，卻可能造成毀滅性的打擊，讓她以後在中國無處容身。如果她因此選擇自殺，這些侵犯別人隱私的人，難道不需要擔負任何道義責任嗎？」

曹興誠批評，為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，「不顧別人死活，典型就是中共作風」。

曹興誠2024年被指台獨頑固份子：禁止他與其家屬進入陸港澳

據了解，曹興誠近年鮮明的表現自己的反共立場。2022年，他捐贈新台幣30億元，稱要加強台灣國防。該年他宣布恢復中華民國國籍，放棄新加坡國籍。

2023年曹興誠宣布在民防培訓團體「黑熊學院」投入新台幣6億元，訓練三百萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。

2024年10月14日，國台辦發言人陳斌華表示，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨」頑固分子線索舉報郵箱舉報的線索信息，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒，禁止兩人及其家屬進入大陸和港澳。

陳斌華表示，大陸方面決定將沈伯洋、曹興誠列入「台獨」頑固分子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。