全球科技戰白熱化　賴清德倡議民主國家共同打造「非紅供應鏈」

賴清德2月20日出席2025年「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei）開幕式，並以全英語發表演說。他提出三項呼籲，包括民主陣營應更加團結、共同打造「非紅供應鏈」、以及團結帶來和平，強調台灣將持續深化與民主夥伴的合作，共同維護全球安全與穩定。



2月20日，賴清德出席2025「哈利法克斯台北論壇」開幕式。（台灣總統府）

呼籲民主國家團結對抗威權

台媒《中央社》報道，賴清德在致詞時先是感謝哈利法克斯國際安全論壇會長范普拉（Peter van Praagh）長期支持台灣。他強調，當前全球面臨嚴峻挑戰，俄烏戰爭持續，中國、俄羅斯、北韓、伊朗等威權國家加強合作，並以低價傾銷衝擊全球經濟秩序，民主國家應當更加團結，共同應對威權勢力的擴張。

賴清德表示，台灣身處第一島鏈的關鍵位置，直接面對威權主義的威脅，將無畏無懼捍衛主權，維護民主自由的生活方式，並確保台海和平穩定。他強調，台灣懷抱和平理想，但對和平不抱幻想，將以實力確保和平，並強化與民主夥伴的戰略合作。

推動「非紅供應鏈」 強化科技自主

賴清德特別提到，全球經濟安全與科技實力密切相關，為有效對抗威權主義擴張，民主陣營必須聯手打造「非紅供應鏈」。他表示，台灣將推動「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，與民主國家建立AI晶片產業鏈聯盟，以及高階晶片供應鏈，確保科技優勢不被中國主導的「紅色供應鏈」影響。

賴清德強調，台灣在半導體產業的成就來自五十年來產官學研各界的共同努力，未來將以台灣為基地，串聯民主夥伴，強化科技合作，提升全球供應鏈的安全性與韌性，確保經濟穩定發展。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

重申維持台海現狀 強調和平重要性

在談及區域安全時，賴清德表示，中國對台灣的文攻武嚇不斷升級，去年多次在台海舉行大規模軍演，灰色地帶侵擾行動對印太地區和平穩定構成重大威脅。他強調，台灣將維持台海現狀，不會主動挑起衝突，並願意在對等、尊嚴的基礎上與中國展開對話，以維護區域和平。

賴清德強調，民主與自由不僅創造機會，也帶來韌性、公義與安全。他承諾，台灣將繼續與民主夥伴攜手，共同促進和平與穩定。